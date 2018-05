Noelia Pucci: la canción como trinchera

P- ¿Quién es Noelia Pucci?

R- Nací el 15 de junio de 1982 en Chos Malal. Canto, toco la guitarra, el cuatro venezolano, el charango, y compongo desde hace ya 20 años. Mi ciclotimia me llevó a recorrer estilos sin ningún prejuicio establecido: hice rock, pop, música electrónica, folclore de raíz, e hice toda hibridación que te imagines. De todas estas experiencias, emergí realizada y reconocida, quizás las dos cosas por las que algunos artistas trabajan toda una vida.

En los últimos diez años, me obsesioné con la fusión del rock y los ritmos latinoamericanos. Cuando toco mi música en banda, me acompañan Pedro Colpachi (batería), Martín Morales (guitarra y percusión) y Marcelo Amuchástegui (bajo). Con ellos me encuentro preparando el material para mi segundo disco de estudio.

P- ¿Dónde y cuándo estarás tocando por estos días?

R- En Buenos Aires, en Capital y en provincia. Contenta, ya que esa gira la hago con la banda.

P- ¿Algo nuevo en el horizonte?

R- Sí, aprovecho este viaje para empezar a grabar mi segundo disco de estudio. La idea es profundizar el concepto del disco anterior, o sea... la canción como trinchera para estos tiempos tan difíciles y la sonoridad del continente como hilo conductor. Será, esperamos, un nuevo disco de música mestiza.

Paralelamente, estoy componiendo una especie de disco antropológico de “creencias populares”. La idea es tomar, por ejemplo, a la Difunta Correa y, junto a un historiador que me guía en el estudio de la vida, en este caso de Leonilda Correa, poner en una canción allí.

P- ¿Existe algún grupo o banda con la que te hayas quedado con ganas de tocar?

R- Ya que soñar es gratis, me hubiera encantado cantar con Elis Regina (risas).

P- ¿Cómo es estar presente en la región siempre?

R- Creo que está totalmente emparentado con el hacer, el construir y el compromiso. Eso es lo que hice y hago. Canto, compongo, grabo y vivo de mi música. También produzco a otros artistas regionales. De hecho, me encuentro en estos tiempos produciendo el disco de Andrea Gómez y de Macarena Montovi y acompañando la composición de Rut Magog, tres artistas de Neuquén.