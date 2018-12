Nora Lezano: mi vida con ellos

En una entrevista telefónica con “Río Negro”, pocos días antes de viajar a Neuquén nos contó acerca del sentido de la muestra y de cómo, según supone ella, logró que sus ídolos de la adolescencia se muestren ante ella como no lo hicieron ante nadie con una cámara fotográfica en la mano.

R- Yo sentí hace unos años la necesidad de sacar todo esto. Fueron muchos años de retratar músicos. En 2015, cuando inauguró esta muestra ya hacía 25 años que yo estaba retratando músicos y siempre había hecho cosas muy chiquitas. Me propusieron esto y dije “bueno, es el momento”. Y sí, fue difícil. Yo, desde un primer momento, quise mostrar sobre todo mi vínculo con esos músicos. Hay pocas fotos en vivo, hay situaciones más íntimas donde el visitante puede intentar imaginar qué está ocurriendo ahí. Creo que las fotos pueden transmitir ese vínculo o confianza con esos músicos. Es evidente una entrega de parte de ellos hacía mi presencia y mi trabajo fotográfico, sobre todo porque se trata de gente bastante difícil de fotografiar, con un ego importante.

P- Situaciones donde vos decidís clickear y captar momentos espontáneos.

R- Exactamente. O situaciones de estudio, fotos para un disco, pero que en un momento son fotos diferentes también sobre lo que en ese momento sucede. Hay momentos de las dos partes en que los captás más vulnerables y decís “tack! Es ahora”, no? Lo ves como mirando para abajo, situaciones que no estás acostumbrada a ver en esos tipos. Yo estoy siempre atenta (risas) Lo que es lindo es que me dejan. Tengo fotografiadas situaciones que nunca se mostrarían. Tampoco hay que fotografiar todo. Yo nunca rompí ningún vínculo por la angurria de querer una foto más. Hay que saber cuándo bajar la cámara.

P- Tu nombre siempre se lo relaciona con “la fotógrafa del rock”. ¿Cómo te llevás con ese rótulo?

R- Reduce mi trabajo, lo reduce un montón, pero es una realidad. Durante muchos años mis ojos tuvieron ese foco, es la parte más conocida de mi laburo, pero tengo mundos y mundos también. No sólo de fotografías, también hay dibujos, cosas plásticas. Vengo de ser parte de la inauguración de una muestra colectiva donde presenté dos obras plásticas. Busco empezar a correrme porque todo tiene sus etapas y se cierran ciclos.

P- Bajaste con el tema de la fotografía?

R- Sí, bajé, bajé. Sigo viendo a Charly, a Fito... Hago fotos para músicos, de hecho estoy con toda esta movida indie. Hice fotos para Mi Amigo Invencible, para Francisca y los Exploradores. Le hice fotos a Simón Poxyran.