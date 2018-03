“Nqn, palíndromo”, la obra de Ramón Muñoz que luce en el interior de la municipalidad neuquina

Hoy se presentó en el municipio neuquino la obra “Nqn, palíndromo”, una pintura de gran porte que el artista Ramón Muñoz ofreció a la comuna como el corolario de una serie anterior, iniciada en 2005 con motivo del Centenario de la ciudad, presentada para los 100 años en la sala Emilio Saraco.

Consultado qué sensación le trajo al ver colgada y finalizada la pintura, explicó que “sentí inconformidad, soy muy autoexigente; a pesar de todo el cuidado, estudio y delicadeza que le dediqué, considero que faltó”, dijo durante la inauguración de la obra que fue encargada por la comuna para engalanar la Sala de Situación de la comuna capitalina.

El plástico destacó que trabaja con el concepto de la “luz de Göete”, y describió para “Río Negro” que “tiene connotaciones literales y más figurativas, aunque prima la metáfora, hice una obra que tuviera un clima local, de identidad propia y de identificación”, que produjo en lino y óleo.

Buscó impactar al público en una primera vista para que “sienta una identificación con la ciudad”, con un trabajo figurativo pese a que el artista se definió como“abstracto”.

“Mancha y dibujo; fui conjeturando sobre la mancha, iban quedando cosas que me interesaban y también borrando”, describió Muñoz al referirse al proceso creativo.

Agregó que “es la continuación de la serie que inicie con los 100 años de Neuquén, por eso es similar en las formas aunque el color y la tonalidad son muy diferentes; con mucha importancia a generar el clima que solamente se puede hacer con el color y la descomposición de la luz donde la percepción del color almacenado en lo subjetivo, aflore”.

La obra tiene un impacto visual directo en un sector preponderante de la sala de Situación de la municipalidad de Neuquén, tamaño mural en bastidores de lino, tiene 8 x 2,40 metros. Se puede leer “de donde se quiera empezar”, con “un contrapunto entre lo literal y lo metafórico, donde “gana la metáfora” a pesar de que es “de lectura directa” para todo tipo de público que “reconozca la ciudad inmediatamente, con puntos referenciados, que los vaya descubriendo en esta maraña geométrica; con un horizonte imponente con todo el crecimiento de la ciduad”.

El intendente Horacio Quiroga destacó la calidad de la obra artística y “el rescate en esencia de Neuquén y sus tonalidades”, con una perspectiva particular. “Estoy muy contento, me conmovió y me sentí identificado; que la sala de situación que tenía como cuestiones de la historia los cuadros de los intendentes y sus períodos de gobierno, tenga esta esta obra le da una visión totalizadora y expresa un sentimiento de la esencia de dónde venimos con la posibilidad de imaginarse hacia el futuro y el cielo infinito en las bardas”, insinuadas en la pintura.