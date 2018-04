Palimsestos: Navegados

Me quedan leyendas en la memoria que rescatan la creación de ríos centrales de nuestro paisaje como el Limay, el Neuquén y el río Negro. Me queda la serena imperturbabilidad del agua bajando desde siglos, indiferente a los desvaríos y grandezas de los hombres. He atravesado ríos salvajes, enormes, llenos de vida y ríos serenos, disimulados, que luchan por perseverar y que dan vida; ríos impredecibles y otros monótonos. Cruzo por las mañanas uno cuyas aguas son del color de la sangre. Me he mirado en otros que son verdaderos espejos andantes, algunos dejan ver su interior, muestran sus secretos, otros llenan su lecho de misterio.

Recuerdo “Sudeste”, la primera novela de Haroldo Conti, un enamorado del delta del Paraná y de su paisaje y su gente. No es extraño que el Boga, su protagonista, navegue y conozca como pocos los vericuetos del delta. En una de sus páginas podemos leer: “El río es espléndido y el hombre se siente misteriosamente atraído por él. Esto es todo lo que se puede decir”.

Enrique Wernicke fue otro escritor que tejía sus historias con el agua y sus personajes tenían una relación muy especial con el río, así podemos leer en “La ribera”: “Vivo en la ribera. Los fondos de mi terreno son como el mismo fin de la tierra porque dan de boca, entre abruptas toscas, contra el río”. La novela póstuma de Wernicke, a modo de testamento se titula “El agua”.

Nacido en un territorio vasto, en el que los ríos son una extrañeza, Héctor Tizón construye su novela “La mujer de Strasser” en torno a un puente y un río jujeño, “Hilde caminó en dirección al río. Buscaba el ruido de las aguas que al deslizarse tumultuosamente la calmaban, pero también la empujaban hacia adentro, como un símbolo”. En realidad ese puente y ese río son un símbolo de la vida humana.

Recuerdo a Aníbal Ford navegando el Salado pampeano, el Atuel, un río de la infancia. Ríos simbólicos, reales, expresión de vida, de tiempo; ríos que los hombres malgastamos y emponzoñamos por un confort imbécil y suicida.