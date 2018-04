“Paren de matarnos”: la canción de Miss Bolivia que unió a las artistas

Acá la letra

“Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren, paren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren de matar.

Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí, de pronto, me desdibujé.

Mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel, en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren.

Me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde.

Si tocan a una, nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda.

Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad.

Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco, paren de matarnos.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren de matarnos.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren, paren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren de matar.

Dicen que desaparecí porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí.

Me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací, me obligaron a ser una esclava, lava y lava y a parir.

De sol a sol, de noche y de mañana, me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toques, chabón, no tengo ganas.

Me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana, soy esta herida que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá.

Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad.

Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco, paren de matarnos.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren de matarnos.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren, paren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren de matar.

Ovarios, garra, corazón, mujer alerta, luchadora, organizada, puño en alto,

y ni una menos, vivas nos queremos.

Un, dos, un, dos, tres, cua!

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren de matarnos.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren, paren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren de matar”.