Teresa Parodi con “Río Negro”: “Mi disco es una declaración jurada”

Sobre el disco, que tuvo dos nominaciones a los recientes premio Gardel (canción del año y mejor disco folclore alternativo), Parodi confió que “‘Todo lo que tengo’ es un disco que yo quise grabar hace mucho tiempo”.

Y agregó: “en realidad yo musicalizo poesía desde muy jovencita, casi al mismo tiempo que empecé a hacer canciones también empecé a musicalizar poesía, pero poesía que estaba en los libros y que ninguno de los poetas la había pensado para la música”

“Yo cuando musicalizo trabajo con ese material porque me da libertad, precisamente porque no me ata a ninguna estructura, ni me pide ninguna cosa más que el simple hecho de que esa poesía me emocione y me provoque música. Ese trabajo es fascinante, me enseñó mucho o como dicen los jóvenes me abrió la cabeza desde siempre y me sigue abriendo la cabeza”, cerró la ex ministra de Cultura de Nación.

P- ¿Cómo fue grabado este disco?

R- Todo el disco, prácticamente, lo grabé en vivo en el estudio porque yo grabo así hace como seis discos y siento que es mucho mejor y más importante cuando estamos todos ahí adentro y hacemos versiones y después elegimos una versión. En cada versión pasan cosas que están buenas que queden grabadas. Es más vivo el disco, tiene más verdad.

P- ¿Por qué “Todo lo que tengo”?

R- Se llama así porque casi es una declaración jurada, que de vez en cuando hay que hacer, sobre todo cuando se dicen tantas estupideces. Yo quería hacer una declaración jurada de los bienes de mi vida. La poesía y la música son las dos herramientas extraordinarias a las que me aferré para vivir, para producir música, para trabajar el lenguaje, la palabra como herramientas fundamental que tiene un pueblo para decir quien es. Yo hice este trabajo toda mi vida, desde muy jovencita elegí esta profesión, estudié otras cosas pero estaba muy segura desde muy niña que lo que quería ser era autora y compositora y que quería estar ligada, en mi vida, absolutamente a la música.