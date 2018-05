Patagonia Cine: las películas en primer plano

Hoy comienza la segunda edición de Patagonia Cine, el encuentro organizado en conjunto por el Instituto Universitario Patagónico de Artes y Fundación Cultural Patagonia. Este original encuentro que propone hablar del quehacer cinematográfico reunirá durante tres días a directores nacionales y regionales, además de acercar la actividad a la comunidad a través de la proyección de películas y del dictado de seminarios y charlas abiertas a todo público (ver aparte). Entre otros, participarán la directora Ana Piterbarg, con lo que fuera su ópera prima “Todos tenemos un plan”, y el actor Martín Piroyansky, quien traerá su original serie web. En diálogo con “Río Negro”, Lara Decuzzi, docente de la carrera de cine en el IUPA y una de las organizadoras del festival, explicó las particularidades de este encuentro.

P- ¿Qué es Patagonia Cine 2018?

R- Es una muestra de cine, donde no hay competencia ni premio y donde se habla de cine. En principio, es intentar dar continuidad al festival del año pasado. Viene Ana Piterbarg para hablare de la que fuera su ópera prima “Todos tenemos un plan”, protagonizada por Viggo Mortensen. Con esto mantenemos el espíritu de contar con una “operaprimista”. También estará presente el actor Martín Piroyansky, quien viene como viene como realizador para hablarnos del relato web. Le propusimos que viniera con su última película, pero él nos contraofertó con “Parecido” su web serie. Está bueno porque es meternos de lleno en los nuevos formatos. Y viene Carmen Guarín, una documentalista que trabajó sobre Fernando Birri y su última película antes de morir.

P- ¡Y en cuanto a la participación regional?

R- Tenemos la película de Rafael Ontivero, un realizador de Conesa, quien además es tallerista comunitario con las escuelas primarias. El año pasado lo hicimos con barrio Malvinas y este año, con Chacra Monte. Mañana (hoy) abre el festival este taller comunitario. Este años, el festival se organiza en conjunto con Fundación Cultural Patagonia por lo que abrimos el festival a las escuelas primarias.

P- ¿Qué caracteriza a este festival, respecto de otros?

R- Se consolida un espacio que pone el acento en el cine, con realizadores que dan charlas y conferencias. Me parece muy importante destacar que quienes vienen al festival no lo hacen buscando un premio, una estatuilla o conquistar el voto del público, vienen a mostrar su película a conversar con el público sobre su película. Es, creo yo, un espacio especial: invitamos a los directores a mostrar su película y no a competir.

P- ¿Vienen más relajados?

R- El arte es un lugar de mucha sensibilidad (risas). Pero sí, vienen con otro plan respecto de otros festivales. Saben que muestran sus trabajos desde otro lugar y sobre todo con otro objetivo. Sus películas ya hicieron un recorrido y no están buscando premios.

P- Tiene un perfil pedagógico este festival, respecto de otros.

R- Absolutamente! Cada uno de los invitados nacionales vienen también a dar una clase maestra de dos horas sobre un tema particular. Vienen a mostrar sus películas, pero también a hablar sobre cine. En ese sentido es pedagógico para los chicos de cine, peor también para actores, por ejemplo, o público en general que le interesan las películas. Podés interactuar con Piroyansky que es actor y director. Es súper interesante el ida y vuelta con los invitados. Por ejemplo, que Ana Piterbarg nos cuente su primera experiencia en posproducción es muy interesante porque los estudiantes nos cuentas sus proyectos, su inspiración creativa y sobre ponerle el cuerpo al rodaje, pero de cómo terminar una película, nada (risas). Es importante que alguien les cuente todo lo que pasa en una posproducción, que una película no es sólo filmar.

P- También lo hace diferente el hecho que lo organice una escuela de cine, no?

R- Cuando lo empezamos a imaginar con el equipo de la carrera de cine supimos que debíamos despegarnos de las etiquetas existentes: comerciales, competitivos, independientes... Y otra cosa que lo caracteriza, al menos en esta edición, es la posibilidad de “recuperar” egresados que han filmado y vuelven para contar su experiencia. Son los casos de Luciana Radeland y Sabrina Alcaraz, dos egresadas de hace unos diez años que van a mostrar “Comparsa”, un documental sobre las comparsas en la Línea Sur. Algo así como “cuando te vas del IUPA te pasa esto...” (risas) Gente que se despega un poco o bastante del lugar donde se formó y nos mirá a nosotros mismos. Muchas veces nos damos cuenta que los chicos tienen necesidad de contar cosas con rascacielos, trenes y no está mal.

P-¿Se ve la influencia de Netflix?

R- Los chicos están absolutamente atravesados por eso. De algún modo, la presencia de Piroyansky tiene que ver con eso.