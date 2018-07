Paul Gilbert tocará en octubre en Neuquén

Paul Gilbert, uno de los guitarristas más talentosos de los Estados Unidos, reconocido por haber integrado las agrupaciones Racer X y Mr. Big y por su carrera como músico solista, tocará en Neuquén el 25 de octubre. Lo hará en el Cine Teatro Español a las 21. Las entradas ya están a la venta y se pueden conseguir anticipadamente en la juguetería de avenida Argentina y Alberdi.

Su llegada a la ciudad será con la excusa de hacer un repaso por su intenso catálogo que incluye los mejores temas de las dos agrupaciones de las que participó Gilbert.

Pero Gilbert no será el único en actuar esa noche, también habrá músicos invitados. Para calentar la escena estarán los locales Howen Rava de la banda de metal sinfónico Elessär y Rodrigo Zapata.

Gilbert comenzó a tocar la guitarra a los 5 años. En 1984 se mudó a Los Ángeles para estudiar en el Guitar Institute of Technology (GIT), convirtiéndose en instructor de guitarra un año después. Sus influencias van desde Eddie Van Halen e Yngwie Malmsteen hasta otras no tan comunes para un guitarrista de este estilo, como The Beatles, The Beach Boys y The Ramones.

Es considerado uno de los guitarristas más rápidos del mundo, por ello figuró dentro de los diez primeros en una encuesta de la revista “Guitar One”. No sólo se destaca por su habilidad en la guitarra eléctrica, también ejecuta la guitarra acústica a un gran nivel, hecho comprobado en sus discos Acoustic Samurai y Gilbert Hotel.

Ha editado algunas lecciones en video, como Intense Rock - Sequences & Techniques, Intense Rock II, Guitars from Mars, Guitars from Mars II y Terryfying Guitar Trip, donde demuestra sus habilidades como guitarrista y como instructor, enseñando a tocar la guitarra con muy buen sentido del humor. Entre sus alumnos más destacados se encuentran Buckethead y Akira Takasaki. También ha dado clases en la academia musical GIT de Japón y de Los Ángeles.

Fue miembro y fundador de Racer X y Mr. Big. En 1996 dejó Mr. Big (siendo reemplazado por Richie Kotzen) y comenzó su carrera como solista. Usa guitarras Ibanez y tiene varios modelos propios, como la PGM-301. Hoy en día ya no usa guitarras con puente flotante, porque prefiere el sonido del puente rígido y el vibrato natural.

Participó en “Amazing Journey: A tribute to The Who”, una serie de tres conciertos en homenaje a la banda The Who, junto a los músicos Billy Sheehan, Gary Cherone y Mike Portnoy. En el año 2007 participó en el famoso proyecto G3 junto a John Petrucci y Joe Satriani, donde presentó canciones de su disco Get Out of my Yard.