Poné música: una selección de las nuevas canciones de esta semana

Esta semana conocimos lo nuevo de El Kuelgue, que acaba de editar el EP “Fierrín”. También se editó la banda de sonido de “Queen of the South”, una colaboración entre Giorgio Moroder y Raney Shockne. Es la primera banda de sonido en más de tres décadas para Moroder, autor de la música de “Caracortada” y “Expreso de medianoche”, entre otras películas.

Otro lanzamiento que te presentamos en esta lista es “Arriba es abajo” del dúo indie chileno Chini and the Technicians. Los Lumineers regresaron con un EP de tres canciones, Wiz Khalifa completó su obra iniciada en 2011 con la edición de “Rolling Pappers 2”, del cual te mostramos un par de tracks. KT Tunstall, por su parte, editó sus numerosas apariciones en la tevé y la radio públicas inglesas en el exquisito “BBC Live Sessions”.

Tras un par de semanas mostrando tracks, este viernes los Rolling Stones (¿volverán a La Plata en 2019?) publicaron “From the Vault: No Security - San José 1999 (Live)”. Joao Gilberto sacó el extensísimo “By your side” y Chet Baker, el corte “Strollin”, del disco “LIve in London Vol. II”. Hay más, pero mejor vayamos a la lista.