Ponele música al Mundial: canciones que hablan de Rusia

“Back in the U.S.S.R.” - The Beatles (1968)

Empezamos por el lado más conocido de la cuestión: escrita por Paul McCartney​, es la encargada de abrir el disco doble The Beatles, conocido como el Álbum Blanco de 1968. La canción describe un mal vuelo desde los Estados Unidos a la Unión Soviética a bordo de un avión británico BOAC, y hace mención a la belleza de la mujer soviética, el sonido de las balalaicas, y el placer de regresar a su propio país. La canción es un tributo al tema de Chuck Berry “Back in the U.S.A.” y a “California Girls” de los Beach Boys. McCartney piensa que cuando escuchó una canción de los Beach Boys, que sonaba como California, decidió hacer una que “sonara” como la U.R.S.S. Esta versión es de Paul McCartney en Plaza Roja de Moscú.

“Russians” - Sting (1985)

Seguimos con otro “tanque” que habla de Rusia, justamente “Rusos”. Editada en 1985, fue el primer corte del debut solista de Sting, “The Dream of the Blue Turtles”. La canción describe los pensamientos de los ciudadanos comunes de ambas superpotencias y su divergencia de las políticas oficiales de Estados Unidos a principios de la década de 1980. Luego relata y rechaza los puntos de vista tanto del presidente estadounidense Reagan como del primer ministro soviético Khrushchev.

“De Rusia con amor” - Matt Monro (1963

Esta canción forma parte de la banda de sonido de la segunda película de la interminable saga de Bond, estrenada en 1963. En la película, James Bond (Sean Connory) es enviado para ayudar a la deserción de la empleada del consulado soviético Tatiana Romanova en Estambul, Turquía, quien ofrece a cambio de ayuda para desertar una máquina descifradora de mensajes secretos llamada “Lektor”. Es una trampa de SPECTRE, verdadero mentor del plan y quien verdaderamente quiere hacerse con la descifradora y, de paso, vengar la muerte del Dr. No.​

“Rasputin” - Boney M (1978)

Perteneciente al álbum “Nightflight to Venus”, esta canción es una balada semibiográfica sobre la figura histórica de Grigori Rasputín, amigo y consejero del zar Nicolás II de Rusia y de la familia real a principios del siglo XX. La canción toma el estereotipo semilegendario de Rasputín como amante, curandero místico y demiurgo político. Debido a la gran popularidad de este tema en Rusia, la agrupación decidió realizar el videoclip de esta canción en dicho país, y más específicamente en su capital, Moscú. Es por ello que en este video se pueden ver escenas del grupo en escenarios representativos de esta ciudad como la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio y el Kremlin.

“Mother Russia” - Iron Maiden

Forma parte del disco “No Prayer for the Dying”, editado a fines de 1990.

“Leningrad” - Billy Joel

“Leningrado” es una canción de 1989 escrita e interpretada por Billy Joel, lanzada originalmente en el álbum “Storm Front” en la disquera Columbia Records, y fue lanzada como single. También fue publicado en su recopilación de Greatest Hits, Vol. 3. El título de la canción deriva del antiguo nombre de San Petersburgo, Rusia (ver Leningrado). La canción cuenta la vida de un payaso ruso llamado Viktor Razinov, a quien Billy Joel conoció durante una gira por la Unión Soviética en 1987. A lo largo de la canción, se comparan los principales elementos de la vida de Viktor y Billy para mostrar las diferencias y similitudes culturales de los Estados Unidos de América y la Unión Soviética.

“Siberia” - Manu Chao

“Siberia” es el track número 14 de “La Radiolina”, el cuarto álbum de estudio de Manu Chao editado en septiembre de 2007.

“Go West” - Pet Shop Boys (1993)

“Go West” es una canción de los Village People. Lanzada originalmente como un sencillo en 1979; sin embargo la canción fue todo un éxito cuando, en 1993, los Pet Shop Boys grabó su versión. El título de la canción se atribuye a la frase del siglo XIX “Ve al Oeste, jovencito” (en inglés Go West, young man) atribuida a John Soule, un apoyo a la colonización del Oeste de Estados Unidos. Por otro lado, algunos han querido ver en “Go West” una expresión de un sentimiento hacia la ciudad californiana de San Francisco como una utopía del movimiento de Liberación Homosexual, o incluso del sentimiento pro-occidental en el mundo comunista. En 1992, cuando Derek Jarman les pidió a los Pet Shop Boys que se presentaran en un evento de caridad para el sida en el club nocturno de Mánchester, La Haçienda, Chris Lowe integrante del dúo seleccionó “Go West” como la canción que interpretarían. Debido a que el cantante Neil Tennant no se pudo acordar de la letra durante esa presentación, ambos decidieron grabarla como un sencillo. El video presenta íconos de la ex Unión Soviética (como estrellas rojas y la hoz y el martillo), mostrando tropas de hombres idénticos marchando hacia una escalera desvaneciéndose en las nubes, con la Estatua de la Libertad apareciendo en la distancia (con la faz de una mujer negra vistiendo de color rojo), aparentemente ante una utopía del oeste prometida. Uno de los escenarios reales que fue usado fue la Plaza Roja en Moscú, donde aparece el dúo caminando, usando sus trajes.

“Moskau” - Rammstein (2004)

Incluido en “Reise, Reise”, cuarto álbum de estudio de la banda alemana de industrial metal, Rammstein, “Moskau” s un tema dedicado a la capital rusa, en donde se habla de la belleza y cultura de dicha ciudad y a su vez, habla de corrupción política y prostitución. Las voces en ruso corresponden a Viktoria Fersh, cuya voz es muy semejante a la de Yulia Vólkova.

“Nieve” - Agustín Magaldi (1936)

Cuando dijimos que en esta lista había de todo, no exagerábamos. Aquí, esta bellísima versión de “Nieve” interpretada por Agustín Magaldi.

“Stalingrado” - Accept (2012)

El 13° disco de esta banda heavy está íntegramente dedicado a la batalla de Stalingrado.

“Ivan” - La Polla Records

Esta canción abre el disco “Los jubilados”, el sexto disco de la banda vasca de punk La Polla Records. Cuenta la historia de Ivan, un campesino de la Rusia zarista que

“Russians & americans” - Al Stewart (1984)

Esta canción que da nombre al décimo disco de Al Stewart. Nacido en Escocia, este músico de folk-rock británico​ saltó a la fama como parte del renacimiento de los músicos populares británicos (”roots revival”) en los años 60’ y 70’. Desarrolló un estilo único de combinar canciones de folk-rock con cuentos de personajes clásicos y acontecimientos de la historia. Esta canción que te presentamos, en la cual le habla a las dos potencias, es un buen ejemplo de ello.​

“Fuegos de octubre” - Los Redondos (1986)

Esta canción que abre “Oktubre”, el segundo disco de Los Redondos, se relaciona particularmente con la Revolución Rusa, aunque no necesariamente se refiere a ella en particular. El arte de tapa del disco -y su nombre- también remiten al movimiento que terminó con el zarismo en 1917.

Bonus tracks

“Here Today, Gone Tomorrow” - Ramones (1977)

La canción no tiene nada que ver con Rusia, pero sí el nombre del disco que la contiene “Rocket to Russia”, el tercer disco de Ramones. Nos pareció un argumento más que válido para incluir una canción de esa placa.

“Sólo quiero rock and roll” - La Torre (1984)

Ni esta canción ni ninguna otra de La Torre tiene nada que ver con Rusia, pero decidimos incluir la banda en esta playlist porque fue una de las primeras bandas occidentales -si acaso no la primera- en tocar en la Unión Soviética. Entre agosto y septiembre de 1988, La Torre se embarcó en una gira por el gigante euroasiático, siendo uno de los primeros grupos de rock extranjeros en tocar detrás de la Cortina de Hierro, donde realizaron 27 conciertos en 28 días, totalizando una concurrencia cercana a las 300.000 personas. “Sólo quiero rock and roll” abre el lado 2 del disco del mismo nombre editado en 1984.​

“Tira para arriba” - Miguel Mateos Zas