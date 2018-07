¿Por qué no hay canciones de Dave Grohl en Nirvana?

También habló de los primeros pasos pos Nirvana, junto a lo que luego sería Foo Fighters y reveló por qué no hay canciones suyas en Nirvana: “Había estado grabando canciones solo y nunca había dejado que nadie las escuchara, porque realmente no pensaba que fueran tan buenas. No me gustaba mi voz. No creía que fuera un compositor. Y yo estaba en una banda con uno de los mejores compositores de nuestra generación. Así que me las guardé para mí. Esa es la famosa broma: ¿qué fue lo último que dijo el baterista antes de que lo echaran de la banda? ‘Hola chicos, tengo algunas canciones que creo que deberíamos tocar’. Así que me las guardé para mí”.

Y agregó: “Tenemos un dicho en la banda: ‘Si mejora, va a empeorar’. Y me llevó años superar el hecho de ser el cantante del grupo. Me tomó un tiempo y luego pensé ‘¿Sabés qué? Voy a salir y gritar’. Y después empezó a ser divertido”.