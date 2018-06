“Por siempre Fosse”, un estreno lleno de glamour en Roca

P- ¿Por qué elegiste a Fosse?

R- Bob Fosse ha estado en la academia Danzalibre (NR: que Tauro fundó hace 32 años) prácticamente desde su comienzo porque siempre me gustó la técnica, me pareció muy original, muy especial. No por nada perdura. Hoy, a pesar de que la danza se ha modificado, ha variado, han cambiado las velocidades de lo que se baila, marcás una coreografía de Fosse y los pibes dicen “guau que buena que está”, aunque están acostumbrados al street jazz, al hip hop a cosas mucho más veloces y Fosse es muy postural.

P- ¿Cómo surge el espectáculo?

R- Surge porque dentro del Centro Integral de Danza y Coreografía (C.I.Da.C) que dirijo vienen chicos de todo el país a estudiar la carrera de coreógrafo –hubo alumnos de Bahía Blanca, hay chicos de Tierra del Fuego, vinieron chicos de Santa Cruz, de Chubut y Bariloche– y me encontraba con el problema que cuando hablaba de Fosse no tenían idea de quién era. Entonces la idea fue: por qué no pasarlo por el cuerpo, más allá de marcarles una coreografía, por qué no lo viven en carne propia a modo de show, de espectáculo. Y acá, en la zona, no se había hecho nunca. Así que decidimos con los alumnos más avanzados del C.I.Da.C encarar este espectáculo, el que estamos trabajando desde septiembre

P- ¿Cómo eligieron las coreografías?

R- Son de Fosse, salvo un par de músicas que no estaban coreografiadas, que me tomé el atrevimiento de hacer algo similar, tratando de emular su estilo. Las demás son las coreografías de Fosse adaptadas un poquito a nuestra realidad, nuestras capacidades y a nuestro espacio físico, sobre todo, y a nuestra técnica.