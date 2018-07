Entrevista con Poseidótica: rock para un viaje mental

R- Somos un grupo de amigos y de gente que viene trabajando desde hace muchos años y logramos conformar un grupo creativo y productor. Abrimos el juego a muchos otros sonidos, nosotros mismos no tenemos un estilo definido, tenemos la mente bien abierta en todo sentido. Nos preocupa la calidad y disfrutar del camino y no especular tanto con los resultados. Nosotros somos autogestivos, somos nuestra propia agencia de booking, nuestra propia empresa de producción de eventos: dónde y cuándo tocamos, la logística y demás.

Este viernes se presentarán en Neuquén por segunda vez en poco más de un año y el sábado, en Roca por primera vez (ver aparte). Como anticipo, llamamos al ex Natas.

P- ¿Están descubriendo cosas en esta expansión?

R- Sin dudas que sí. Es todo como una gran cosa. Sentimos que todo esto que hacemos, no sólo la música, componen el universo Poseidótica.

P- Decías que trabajan en un nuevo disco, ¿en qué instancia están?

R- Estamos muy avanzados. Nos tomamos mucho tiempo entre disco y disco porque nos parece importante que aparezca el concepto musical. No sacamos discos sólo por sacarlos, no es nuestra filosofía. Estamos de la mitad para adelante.

P- Teniendo en cuenta que están en medio de un nuevo trabajo, ¿qué tipo de show vamos a ver?

R- Vamos a presentar buena parte de nuestro último trabajo que es un disco en vivo y se llama “Pascuas profanas”. También lo sacamos en formato casete que suena muy bien. También vamos a tocar temas de los discos anteriores y algunas cosas nuevas quizás. Será un show volador y muy intenso. Van a ver a la banda en un muy buen momento.

P- La novedad, aunque y no lo es tanto, es sacar un disco nuevo en vinilo, pero ¿qué recepción tuvo el casete? No es fácil reproducirlo!

R- El 80 por ciento de la gente que compró el casete no tiene para escucharlo, pero lo quería tener igual. Yo, que soy un jovatín de la época del casete, sí tengo para escucharlo (risas) y lo disfruto. En cambio, nunca me enganché con el vinilo, no tengo bandeja en casa. Vengo arrastrando un doble casetera desde hace muchos años y tengo muchos casetes. Es una linda experiencia, se escucha bien y tiene esa cosa que te lleva a lindos momentos. Tiene esa cosa de cuando uno era pendejo y grababa la música de la radio.

P- ¿Se recupera un sonido particular con el casete como pasa con el vinilo, después de todos estos años de músico compacta y digital?

R- Seguro que sí porque tiene una situación física que es el ancho de banda donde todo se comprime de un modo particular. Nosotros hicimos unos masters espciales para el casete de modo que realmente tenga un sentido escucharlo en ese formato. Y la respuesta de los que sí tienen casetera (risas) fue muy buena.