Publican dos cuentos rara vez vistos de Hemingway

Dos cuentos de Ernest Hemingway escritos a mediados de los 50 y rara vez vistos serán publicados el próximo año.

El director del patrimonio literario de Hemingway, Michael Katakis, dijo a The Associated Press recientemente que “The Monument” e “Indian Country and the White Army” se incluirán en una reedición especial del clásico del autor “Por quién doblan las campanas”. La nueva edición también incluirá el cuento “A Room on the Garden Side” (Una habitación al lado del jardín), que era poco conocido más allá de la comunidad académica hasta que la revista “The Strand” lo publicó este año. “For Whom the Bell Tolls: The Hemingway Library Edition” saldrá a la venta a mediados de 2019. La célebre novela, ambientada en la Guerra Civil española, resonó hace unos meses. Era una de las favoritas del senador John McCain, quien murió en agosto, y el título de un documental de HBO sobre el republicano de Arizona y veterano de la Guerra de Vietnam.

Katakis, cuyo libro “Ernest Hemingway: Artifacts from a Life” sale esta semana, supervisó numerosos proyectos póstumos. Trabajó en coordinación con el hijo del autor, Patrick Hemingway, en reediciones de “París era una fiesta”, “Las verdes colinas de África” y otros libros, además de la polémica publicación de “True at First Light”, que Ernest Hemingway dejó sin terminar cuando se suicidó en 1961.

“He estado hablando con Patrick mucho tiempo y siempre nos hacemos la misma pregunta: ‘¿Hay alguna razón para que esto se publique?’”, dijo Katakis en una entrevista telefónica, pero declinó explicar por qué decidieron publicar los cuentos de la década de 1950, parte de la Colección de Ernest Hemingway en la Biblioteca y Museo John F. Kennedy en Boston.