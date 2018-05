¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre su ausencia en los Martín Fierro?

En el mundo del espectáculo, no pasó desapercibida la ausencia de Mirtha Legrand en las nominaciones al premio Martín Fierro, que se conocieron esta semana.

Sobre la polémica desatada al respecto, la conductora aprovechó su programa en Canal 13 el sábado por la noche para hacer un descargo. “No estoy enojada” sostuvo, y aclaró que participará de la gala de los premios.

“El año pasado me llamo el presidente de APTRA, el señor Luis Ventura, y me dijo ‘mire Mirtha, hemos considerado que usted ya ha recibido muchos premios, que esta mas allá de todo esto, y pensamos que ya no tiene que estar más en las ternas, pero le vamos a entregar el Martín Fierro de brillantes’. Era un homenaje y era muy lindo todo lo que me decía. Yo acepté y le dije que sí, que estaba de acuerdo, que no iba a intervenir más en las ternas, que no competía más, y me entregaron el Martín Fierro de brillantes”, indicó al comienzo de la emisión.

Agregó que “no fui jubilada”, tal como se comentó en algunos programas de chimentos. “A mí me hubiese encantado estar, porque yo soy competitiva y me gusta, pero no, lo correcto es lo que se ha hecho, eso es lo que se había hablado”, completó la diva.

