Quién es el publicista de Roca que ganó un Martín Fierro

Captar al público joven fue la consigna. El Fondo Vitivinícola de Mendoza esta vez quería conquistar a las nuevas generaciones, acercarlas a la bebida que por tradición siempre dedicó esfuerzos a los paladares exigentes de gente más grande. En ésa búsqueda, la agencia Liebre Amotinada fue la que mediante el título “El vino, la primera red social”, consiguió el concepto clave. Desde que la publicidad salió al aire cosechó buenos comentarios entre la industria publicitaria y el sello del éxito llegó en la 48 edición de los Martín Fierro.

El director creativo y redactor del aviso -que fue premiado en la noche del domingo como el mejor del 2017- vive en la zona este de Roca. Se llama Gustavo Dousdebes (40), es Técnico Superior en Publicidad y volvió al sur hace diez años.

“Se pensó en volver a los orígenes, al vino que fue red social antes de que existieran las redes sociales”, apuntó Gustavo, quien nació en Buenos Aires pero creció en la Patagonia. Vivió en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn después y desde sus cinco años en ésta ciudad, a la que no dudó volver luego de recibirse y hacerse de un par de experiencias laborales en Buenos Aires. “Trabajé diez años allá pero después me vine acá free lance. Mi idea era formar mi familia acá. Me gusta el relieve del Valle, el río”, comentó el publicista, que hoy trabaja en contenidos para los mercados de España, México, y la Argentina a través de distintas agencias.

Todo lo hace desde su casa, mediante videollamadas por Skype y envíos digitales. Sólo viaja ocasionalmente a capital federal a presentar sus proyectos. “Hoy está todo tan separado y a la vez tan junto. Consumo publicidades del mundo, arte, música, literatura. Lo que tenés acá es más tiempo para pensar, porque los traslados son más rápidos por ejemplo”.