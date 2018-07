Ricardo Darín dijo que Valeria Bertuccelli “ha dicho cosas que son mentira”

Tras las declaraciones que Érica Rivas y Valeria Bertuccelli dispararon sobre sus experiencias luego de trabajar con Ricardo Darín, el reconocido actor hizo su descargo, se defendió y realizó varias aclaraciones sobre los dichos de ambas mujeres.

Sobre las afirmaciones de Bertuccelli, que había mencionado que le “costaba pasar por el destrato con alguien a quien quería”, Darín dijo, en diálogo con María O’Donnell para Radio con Vos, que le “llamó la atención que usara la palabra ´destrato´ y no ´maltrato´”, y agregó que con “destrato suena a abandono”, pero aclaró que le parece un término más grave.

Mientras contó como fue el trabajo en la obra “Escenas de la vida conyugal”, dirigida por Norma Aleandro, reconoció que tuvieron “desinteligencias y discusiones que pensé que habían sido subsanadas”, pero que “fue una gran sorpresa, me quede estupefacto”, aclaró, frente a las afirmaciones de la actriz.

“Ha dicho cosas que son mentiras”, acusó a Bertuccelli, y agregó que “es difícil que las disculpas abarquen cosas con las que uno no está de acuerdo”.

Además, dijo no sentirse “exactamente enojado”, pero si reconoció estar “dolorido”. “No termino de entender”, agregó.

“Me corre un frío por la espalda cuando escucho que Valeria se desmayó adelante mío y no hice nada. Jamás en mi vida alguien se desmayó delante mío y yo no lo atendí”, aseguró. “Yo soy de presión baja y me desmayo con frecuencia”, argumentó y contó que presenció oportunidades en que la actriz tuvo bajas de presión.

“Yo pedí disculpas y no fueron aceptadas, y no solo no fueron aceptadas, sino que además fueron mal interpretadas”, manifestó y dijo que esto le “llamó mucho la atención”.

“Me parece que no están dadas las condiciones para que llame a Valeria o a Érica. Me parece muy riesgoso”, advirtió y aclaró que con sus dichos no quiso “invalidar que ella se haya sentido mal”.