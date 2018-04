Robert Smith anunció que The Cure vuelve a grabar

Respecto del recital de cumpleaños, Smith dijo que él mismo encabezará el evento y dará un show especial en compañía de otros miembros de The Cure, pero se tratará de un set que consistirá en interpretaciones de canciones del grupo con diversos cambios en la formación.

Debido a esas palabras, se espera que tenga importantes invitados sobre el escenario en esa velada.

Lo cierto es que a la lista de sus escogidos para presentarse en ese festival, en la cual se encuentran My Bloody Valentine y Nine Inch Nails, ahora se suman también Death Cab For Cutie y The Joy Formidable, entre otros.

Para el Festival Meltdown, que se celebrará en junio en Londres, Smith programó a Nine Inch Nails, Manic Street Preachers, Deftones, The Libertines, My Bloody Valentine, Placebo, The Pschadelic Furs, Alcest, Kristin Hersh, MONO, The Church y Mogwai, entre otros artistas.

En todo caso, Smith parece haber recobrado algo de optimismo respecto de su futuro creativo porque hasta hace poco decía que no tenía nada nuevo para decir con su banda.

Smith reconoció del mismo modo que no le gustaba trabajar bajo presión, al afirmar que “nunca he querido estar en una posición en la que me tengo que forzar a escribir”.