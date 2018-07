Robin y Archanco hablan de su flamante obra teatral

Un cuento de Mariana Enríquez y otro de Haruki Murakami sobre desapariciones misteriosas de niños dieron origen a esta particular obra teatral.

“Adentro el rojo resplandor del fuego (Nowhereland)”, el resultado de todo aquello, se estrenará este viernes a las 21:30, en el garaje de un domicilio particular de Roca, con capacidad para quince espectadores.

En un principio se trató del destino misterioso de unos niños “literarios”, pero pronto se trató del destino no menos misterioso de otros niños, los que alguna vez fuimos nosotros mismos. ¿Dónde están? ¿Se fueron o siempre estuvieron y le dimos la espalda?

Ellas me propusieron ciertas líneas estéticas acerca de lo que querían y a partir de ahí trabajé con total libertad. Yo me puse en el lugar del personaje al preguntarme cómo contaría yo esta historia: cómo me gustaría, qué es lo que yo haría... eso cuentan los dibujos”.

Nicolás Muñoz- “El decorado empapela todo el garaje. Tiene dibujos, textos, señales y objetos. También la obra cuenta con un afuera, como ya lo dijo María, y ese afuera también está intervenido. La gente tiene un primer impacto en el ingreso mismo a la sala/garaje que le da ciertas pistas, pero que no sabe qué va encontrar adentro. Cuenta historias, momentos de cada una de ellas. También hay cosas mías en ese decorado porque cuando me contaron de qué se trataba también sentí que era mi infancia.

MR- “La obra trata de los modos en que buscamos que persista la memoria, los lugares que construimos para que la memoria siga existiendo y resistiendo los duros embates de la vida de las personas. Nosotros tenemos un subtítulo que es ‘Nowhereland’ y lo dejamos en inglés porque no tiene una traducción precisa que sintetice ese no lugar o un lugar de aquí y ahora, porque puede verse de esas dos maneras.

FA- “Narrándonos estos cuentos que tenían en común esta historia con los niños nos empezamos a preguntar cosas, qué pasaban con ellos en torno a esas desapariciones y esto nos llevó a otras preguntas que nos movieron hacia otras lecturas. Así empezamos a indagar en nuestras propias biografías, nuestras infancias. ‘Ah! Esto me resuena a tal cosa’ y allá íbamos”.

Fernanda Archanco- “Nos gustaban mucho a las dos estos cuentos que, aunque no tienen nada que ver uno con otro, en ambos estaba la idea de una desaparición misteriosa de niños y eso interesó”.

Por qué en un garaje

FA- “Las causas nos fueron cercando (risas) Empezamos ensayando en el patio de la casa de María, cuando se puso fresco seguimos en el garaje de mi casa. Que el espacio fuera un garaje hogareño no era parte original de la obra, no lo pensamos como parte de la obra, no al principio”.

MR- “Es difícil en esta ciudad tener lugares para producir teatro. Es una realidad con la que vivimos. Y hay otra cosa que ocurre y es que para que una obra nazca vos necesitás en algún momento apropiarte del espacio, si no es muy difícil que algo termine de cuajar. Entonces, varios factores influyeron para que un garaje sea el ‘teatro’ de esta obra. ‘Y vamos al garaje’, dijo Fer. Y allá fuimos”.

FA- “El espacio entonces sí empezó a tener una vida más allá del espacio físico, a ser parte de la obra misma”.

MR- “En algún momento pensamos en movernos a un espacio de teatro más convencional, pero teníamos que adaptar esto como una especie de caja dentro del teatro. Era mucho más caro y teníamos involucrar a más gente”.

FA- “De alguna forma, los espacios reales vienen abonando hace rato los imaginarios. El espacio empezó a ser un personaje más, empezó a darnos información para contar la historia que teníamos”.

MR- “Fue un proceso en que la obra se iba armando, trabajábamos las dos solas en ese momento, sin una mirada externa, lo cual es una condición particular porque tenés que tomar un montón de decisiones sin alguien de afuera que te haga alguna devolución. Antonio Allías recién se sumó en febrero.

Con un texto ya bien trabajado y con cierto recorrido, lo convocamos a Antonio porque tiene una voz como director y eso no es muy frecuente. Él fue el primer testigo de este trabajo, teníamos cuatro escenas y se las mostramos, bastante antes de que se sumara como director. En febrero, cuando se incorporó, se involucró en el texto e hizo que el mundo de la obra apareciera. Ocurría que teníamos la obra, pero nosotras, desde adentro, no podíamos ver la obra, veíamos intentos de contar una historia que no sabíamos muy bien cuál era. Antonio logró desplegar ese material, que respire y viva, haciendo que esa obra que ya estaba dentro de ese texto empezara a surgir”.

- Espacio + Funciones

MR- En agosto haremos varios fines de semana. Serán unas ocho funciones por mes. Es un lujo! Imaginate que hacés una obra, laburás como loca, armás un mundo, te enamorás de ese mundo, querés compartirlo y vas a una sala con 80 butacas y podés hacer tres funciones, entendés? Es muy difícil que el trabajo siga creciendo. Es asumir también ese carácter casi personal del teatro, que es la característica que tiene este arte y esta obra en particular. Estamos muy cerca del público”.