Roseanne Barr podría regresar a la pantalla en una plataforma chica

Después de que su cadena canceló su programa, los servicios de streaming hayan cancelado las repeticiones e incluso su agencia de representación la abandonara, Roseanne Barr ha dado indicios de que podría volver.

Pero está por verse si alguien estará dispuesto a admitirla.

La televisión comercial, donde tuvo gran éxito con la serie de comedia “Roseanne” original y su reciente y corta nueva versión, está probablemente descartada.

Pero ella se encuentra en un ambiente en el que abundan medios donde el estilo de declaraciones incendiarias que solía hacer, mucho antes del tuit del martes pasado, no es un problema sino una virtud.

“Si la vamos a ver o no en una de las grandes cadenas está probablemente en duda”, dijo Eric Dezenhall de Dezenhall Resources, una firma de manejo de crisis. “Si su meta es ganar mucho dinero de nuevo, las cadenas es donde lo obtienes, creo que para ciertas personas lo que hace años era una crisis de carrera es ahora una extensión de marca”.

Si Barr se quiere presentar como la víctima de una cultura donde la corrección política se ha salido de control, una postura que ya ha asumido en Twitter, tiene un gran grupo de admiradores dispuesto a adoptar su próximo movimiento, ya sea como actriz, cómica o comentadora.

“Tiene a gente que la verá como una valiente figura que defiende la libertad de expresión”, dijo Dezenhall. “Y existe todo tipo de medios para artistas que van de podcasts a plataformas de streaming que impulsan justo su tipo de comportamiento altamente cuestionable ... Si desciendes en la cadena alimenticia de las televisoras puedes hacer una declaración escandalosa una vez al día”.

Rebecca Sun, quien cubre la industria de los espectáculos para The Hollywood Reporter, estuvo de acuerdo en que a pesar de que las cadenas televisivas no son un punto de partida, Barr encontrará un hogar si lo quiere.

“Definitivamente el país está suficientemente dividido y es lo suficientemente partidista”, dijo Sun en entrevista con The Associated Press. “Fácilmente puedo ver una especie de medio periférico de derecha que quiera capitalizar en esta publicidad y darle tiempo al aire”.

Al menos tiene una oferta.

Michael Caputo, un ex asesor de campaña del presidente Donald Trump, está planeando lanzar en junio una plataforma de videos por streaming llamada Bond. En entrevistas con Variety y The Daily Beast, dijo que ya le había puesto el ojo a Roseanne como contribuidora y que tiene la intención de buscarla más seriamente ahora que no tiene un trabajo.

Le tuiteó a Barr que le puede ofrecer una plataforma sin las cadenas televisivas y ejecutivos que la despidieron. “Deja que tus fans decidan”, tuiteó.

Tampoco está claro qué haría Barr en esa plataforma.

Además de su carrera en la comedia de stand-up previa a su programa, Roseanne ha tenido poco éxito fuera de su serie cómica. Y un regreso de ese programa parece poco probable pues dos de sus productores ejecutivos y varios miembros del elenco la condenaron y se distanciaron de ella, mientras que ninguno la defendió públicamente.

Tampoco se sabe qué tan hostil sería Hollywood para un regreso en el ambiente actual del #MeToo, dijo Sun, donde muchos hombres han desaparecido por una conducta sexual inapropiada y no serán bienvenidos pronto.

“Es difícil saber con certeza por estos tiempos cambiantes y porque finalmente no estamos tolerando cosas que tolerábamos antes”, agregó Sun.