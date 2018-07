También te puede interesar Diez años de Ámbito Histrión: cierra una temporada de festejos

Las entradas cuestan 90 pesos por una función, 170 por dos y 240 por tres. Para ver más de tres funciones las entradas salen 80 pesos cada función.

Además agregó que la iniciativa “nos permite laburar con mucho sectores que cuando hacés una obra que tenés tres actores, no lo podés hacer. Entonces hoy hay actores de todos los sectores de Neuquén, pero además nosotros sabemos que en el mediano plazo van a dirigir o actuar un montón de gente con la que no tenemos otra posibilidad de laburar en conjunto”. “La idea es que en el medio de la crisis podamos encontrar los vínculos para reírnos y pasarla bien. Estas crisis no son eternas entonces si empezás ahora, cuando la gente sale de estos ciclos vos ya estás andando. Sin duda es una estrategia ante todo esto, no achicarse sino tener proyectos”, cerró sobre la razones para llevar a cabo esta novedad en el teatro en la capital neuquina. En una primera instancia la propuesta de microteatro será sólo los viernes así que compartirá el lugar con las obras tradicionales. “Al principio vamos a hacer un solo día, después vamos a hacer dos días, y para el año que viene estamos viendo si logramos llegar a que tres días a la semana tengas esta salida. En Buenos Aires funciona de martes a domingo, pero Neuquén es Neuquén así que iremos viendo”, señaló Bruce al respecto. “Va a convivir con el teatro tradicional porque los sábados y domingos hay otro tipo de programación. Ya en octubre, viernes y sábado, va a haber micro teatro”, agregó Todero.

Las obras serán dirigidas por Pablo Todero y la producción técnica está en manos de Ricardo Bruce.

El nuevo look de los viernes del teatro Ámbito Histrión. El aula, los camarines y la sala alojarán espacios de 3 por 5 metros.

Las obras

“King Size”

Dramaturgia: Carmen Arrieta.

Sinopsis: ¿dormiste bien anoche? King Size, cuando la sábana es corta. En una noche todo puede suceder.

Elenco: Eugenia Allub, Ariel Azcurra, Diego Seage.

“Leia”

Dramaturgia: Romina Fernándes

Sinopsis: Juana tiene una idea brillante para reconciliarse con Martín antes de que llegue el momento de conocer a su suegra. Una idea ¡brillante! O al menos eso creía.

Elenco: Florencia Belloro, Facundo Selva. Operación técnica Fernando Lesa Brown.

“Tomás vuelve”

Dramaturgia: Fernanda Orazi y Juan Branca.

Sinopsis: uno se enamora de cualquier cosa porque en realidad son las ganas de enamorarse lo que enamora. Selva y Alma esperan el regreso de Tomás pero cuando sucede se dan cuenta que desearían no haberlo esperado.

Elenco: Mariana Corral, Alumine Cabrera y Santiago Salaburu.

“El mejor lugar del mundo”

Dramaturgia: Sebastián Mogordoy

Sinopsis: cuando Fernanda y Cayetano se vieron en el casamiento no se saludaron, no se hablaron, no se miraron y pensaron que a partir de ahora se encontrarían de casualidad, en estos festejos importantes. Este fue uno de esos encuentros: fue el primero, y el último.

Elenco: Laura Sarmiento, Mercedes Pederiva, Pablo Di Lorenzo y Leandro Elosú.

“Uno más uno igual”

Dramaturgia: Carles Harillo

Sinopsis: ¿cuánto cuesta el amor? ¿Qué precio tienen los recuerdos que nos unen a los otros?

Él y ella (por recomendación de sus abogados) intentarán poner orden a un pasado lleno de caos.

Elenco: Irma Tomasczik y Alejandro Cabrera.