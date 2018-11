Ser y estar en mil clics

P- En diez palabras, más o menos, ¿quién es Marina Cisneros?

R- La mujer que habito y sale todos los días al mundo con el deseo de cambiarlo todo.

P- ¿Te acordás de la primera foto que sacaste?

R- ¡No!

P- ¿Y por qué la fotografía?

R- Porque me salvó. En 2007, empecé a sacar fotos de todo lo que me rodeaba, casi compulsivamente. En algún momento comprendí que podía usar la fotografía para estudiar mi existencia. Después de preguntarme tantas veces por qué y para qué fotografiaba, fui a mirar mi archivo fotográfico y comprendí que lo que buscaba era seguir viva. Yo estaba siendo la foto, no haciéndola. Encontré en ella una herramienta de pensamiento, de reflexión, de supervivencia.

P- ¿Qué es una foto?

R- La huella de un proceso.

P- ¿Cambió el modo de hacer y de mirar fotos a esta altura del siglo XXI?

R- Si, aunque no tanto como debería. Cambió más el modo de hacer que el modo de mirar.

P- ¿Qué ocurre con la fotografía en la actualidad?

R- Pienso que hay una democratización de la fotografía. Hoy, en diferentes modos, todas somos creadoras de imágenes. Todas podemos sacar y publicar fotos. Esto significa también que vamos a estar sobrepasadas de información. Estos cambios evidencian la posverdad; una línea de información que generalmente es falsa, para crear o modelar ciertas opiniones públicas. En la fotografía se evidencia este efecto gracias a las redes sociales y el gran Google que es un registro al que aún no le hemos hecho trampa (creo). La fotografía actual ya no carga con la gran mentira de la verdad.

P- ¿Y qué pasa con la mirada del que mira las fotos?

R- Si sacamos más fotos de las que podemos ver, deberíamos repensar los modos de crear las fotografías. ¿Alguna vez fuimos realmente conscientes de hacer el ejercicio de mirar cada foto? Quienes nos dedicamos a la fotografía de manera “profesional” (dudando ahora de qué es lo profesional en este ámbito) deberíamos frenar y repensar todo.

P- ¿Qué te importa más en una composición fotográfica?

R- Que venga de las entrañas.

P- ¿Cuál sería “la foto” para vos?

R- La que aún no está hecha.

P- ¿Qué es “esto no es fotografía”?

R- Es un taller de creación de imágenes que deja huella. Lo creé con el objetivo de ser un espacio de estudio sobre la imagen y la posfotografía, pero se convirtió en mucho más. Es una herramienta de pensamiento, una invitación a ser coherente entre la vida que vivo y la fotografía que hago. Un alcance a la voz propia, a la mirada interior de cada una. Más de 70 personas pasaron este año por el taller, y ninguna puede responder esta pregunta. Esto No Es Fotografía es un taller que no tiene explicación racional.