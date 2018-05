Sergio Caffarena expone en la sala Emilio Saraco

P- ¿Por qué el nombre de la muestra?

R- El nombre “Confluencias” es jugar un poquito con el tema del lugar donde nosotros vivimos y a parte por la confluencia de donde yo vengo, que soy del norte, y que estoy trabajando también con mucha temática de acá de la patagonia, entonces es jugando un poco con eso. Y no sólo por el lugar geográfico si no que también por la temática. En esta muestra va a haber un poquito más de algo que no han visto mucho, algo más abstracto, más contemporáneo. Entonces al poner ese nombre es más abarcativo. Me da la posibilidad de exponer cuadros que normalmente no los muestro.

P- ¿De cuándo son los cuadros?

R- Hay cuadros de 10 o 15 años atrás y hay cuadros nuevos. Lo que pasa es que lo que es más abstracto o contemporáneo lo voy haciendo en tandas cuando me canso de lo figurativo.