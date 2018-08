Sergio Verdinelli el joven kuryaki que fue “músico eterno”

Una tarde de 1991, SergioVerdinelli, adolescente quinceañero de El Palomar, llamó al estudio de Luis Alberto Spinetta porque se había enterado de que su hijo Dante y Emmanuel Horvilleur buscaba baterista para una banda que se iba a llamar Illya Kuryaki and The Valderramas. Fue, tocó, lo escucharon y quedó. Desde entonces, comenzó una carrera musical que ubicó en la batería de la Banda Eterna con la que Luis comenzó el increíble concierto de diciembre de 2009 en Vélez.

P- ¿De qué trata el seminario?

R- Voy a dar unas clases de batería y un concierto a modo de clase abierta, el miércoles, junto a Andrés Fuhr y Jesús Fernández, tocando algunas músicas mías. La idea es hacerlo abierto para interactuar con los alumnos.

P- ¿Qué clase de baterista sos?

R- Tengo una relación muy fuerte con el rock, donde empecé a tocar desde muy chico. Paralelamente, desarrollo u n trabajo muy interesante con el jazz.

P- ¿Tenés un perfil docente?

R- Sí, claro. Es una actividad que me permite bancar mi vida , más allá de mi condición de músico profesional. Hace unos doce años que doy clases en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires. También trabajo en casa dando clases particulares de percusión. Para mi, dar clases es una linda manera de seguir trabajando con la música. Bueno, Leo (Alvarez) pasó por acá, fue alumno mío (risas).

P- Fuiste un kuryaki desde el principio, ¿cómo llegaste a ellos?

R- Yo vivía en El Palomar, oeste del Gran Buenos Aires, tenía 15 años más o menos, y me entero por amigo mio, que había escuchado por la Rock&Pop, que Dante y Emma Horvilleur estaban audicionando baterista para armar un grupo. Yo ya los conocía porque los había visto en vivo con Charly y Fito. Sabía quiénes eran. Había conseguido un afiche de la escuela de música de Walter Malosetti, el papá de Javier, quien tocaba con Luis ALberto Spinetta. Llamé ahí y logré conseguir el teléfono del estudio de Spinetta. Llamé y me atendió Luis Alberto, que me explicó que ya tenían baterista. Le insistí para que me escucharan. Fui, toqué y quedé. Cambió mi vida inmediatamente. Empecé a tener contacto con la música desde otro lugar, conocí a Luis.