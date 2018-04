Si te gustó “Pulp Fiction”, entonces la próxima de Tarantino te va a encantar

¿Qué sabemos de “Once Upon the Time in Hollywood”, la próxima película de Quentin Tarantino? Lo que el mismo director dijo hace unas horas: “En conjunto con Sony llegaremos a los cines con el dúo dinámico más emocionante desde Robert Redford y Paul Newman. Ellos son Leonardo Di Caprio y Brad Pitt en Once Upon A Time In Hollywood”, señaló el director. “Todo es muy secreto por lo que no puedo dar grandes detalles de la historia, pero puedo decirles que Once Upon A Time In Hollywood toma lugar durante la era de Hollywood en 1969, en el punto más alto de la explosión de contracultura. Está situada en el tiempo de la revolución hippie. Toma lugar en lo más alto del nuevo Hollywood”.