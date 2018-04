Sin filtro: Gabriel Goity no se banca más “La casa de papel”

Unja de cal y otra de arena para “La casa de papel”, la serie española que emite Netflix y que se ha convertido en el tema de conversación de muchos.

Mientras la visita del actor que encarna a Berlín hace delirar a sus fans, y mientras su canción principal llega incluso a la política rionegrina; otros se están cansando..

También podés ver: Berlín llegó a la Argentina: qué dijo y qué hace el actor de “La casa de papel”

Es el caso de Gabriel el “Puma” Goity. Si no lo escuchaste o no lo vieste este mediodía en Morfi, no te lo pierdas.

Harto de la serie española, el “Puma” se despachó con que la serie es una “garompa”.

Y siguió : “Como no hay ficción argentina, la gente dice: «Ay, qué maravilla los actores gallegos». Son cuatro de copas, cualquier actor nuestro es cinco mil veces mejor. ¿Qué tienen de genial? Es lo mismo que la empanada en el frasco”, arremetió Goity en alusión a la moda del barrio de Palermo, de Buenos Aires, de servir ese clásico argentino en frascos de vidrio.