Sock Raffo expone su fantástica fauna de chatarra

P- ¿Cómo será la muestra?

R- La muestra es prácticamente la misma muestra que expuse en el Museo Gregorio Álvarez. Peo a esta le puse 1.8 haciendo referencia al año.

P- ¿Qué obras se podrán ver?

R- Contiene muchas aves, búhos, águilas, halcón, tordos. Después algunos insectos. Y lo que hay nuevo es un huemul, que es el ciervo autóctono de la Patagonia.

P- ¿Cómo surgió “Chatarra animal 1.8?

R- Esta es un serie que empecé a hacer hace tres años porque me interesan mucho los animales. Me volqué más que nada hacia las aves y sobre todo me paré en la temática de las aves de acá, de la Patagonia. Por eso hay un águila mora, un halcón peregrino. En general me paro en mi fascinación por la naturaleza y los animales, y de ahí empiezo a trabajar.

También podés leer Cuando la chatarra cobra vida