Susy Shock, artista trans de este lado del mundo

R- No sé cómo será ser artista o trans en otro lugar del mundo. A mí me tocó serlo aquí. Estoy atravesada por un continente desigual, cruel, violento. Por una historia de despojo grande con una palabra enorme como lo es la Identidad. Todo lo que viví hasta aquí me armó, me condicionó como la artista que soy. Empecé en un momento muy fuerte como fue el regreso de la democracia y que me marcó muchísimo más que un lugar determinado.

P- ¿Qué opinión te merece lo regido desde un sistema hetero normativo?

R- No es novedad que vivimos en un sistema construido por y para la heterosexualidad y que justamente porque es un sistema la gente que vive en él cada día se levanta y abona sus premisas, disciplinando todo el tiempo, castigando a todo lo que no sea parte de él. Hay gente que es mas pilla y cruel en este sistema, y hay otra que ignora todo esto pero que igual contribuye a alimentarlo, que no es menos responsable porque el dolor hacia lo distinto, lo provoca igualmente. Es hora que nos sentemos a la mesa de lo amoroso y lo político, entender que debemos parar la pelota . Podemos decir, yo así no juego más porque es muy doloroso lo que nos toca vivir.

P- ¿Qué implica educar desde la infancia en y para la diversidad?

R- Las infancias no se educan en diversidad pero son diversidad. Se las educa para todo lo contrario, para ser solo de una manera varones y mujeres. Más allá del genero que se decida tener, de la sexualidad que se transite en el futuro, para todo niño y niña es muy cruel la disciplina que empieza en las escuelas y que sigue en las casas, en los roles, en los libros, en la televisión. Debemos tener el gesto amoroso de decir “yo estoy abonando un sistema que no quiero, yo no quiero seguir produciendo dolor”. Paremos el mundo porque hemos llegado hasta acá con un mar de fracasos, con enormes desigualdades y con una gran producción de dolor.