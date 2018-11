Grupo de Rock + Coro de Niños y Adolescentes: noche de clásicos

Fundación Cultural Patagonia ofrecerá un nuevo espectáculo, “Que sea rock (We will rock you)”, que une al Coro de Niños y Adolescentes y al Grupo de Rock de FCP. La especial propuesta subirá al escenario del Auditorio “Ciudad de las Artes” (Rivadavia 2263), de Roca, mañana a las 21.

El programa está conformado por “We will rock you” de Brian May (Queen), “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta, “Juntos a la par” de Yulie Ruth (Pappo), “Mi vieja” de Eduardo Frigerio (Pappo), “Girls just want to have fun” de Robert Hazard (Cyndi Lauper), “No me dejan salir” de Charly García, “Help!” de Paul McCartney y John Lennon (The Beatles), “Prófugos” de Gustavo Cerati y Charly Alberti (Soda Stereo), “De música ligera” de Gustavo Cerati (Soda Stereo), “Day tripper” de Paul McCartney y John Lennon (The Beatles), “No voy en tren” (Charly García), “Thriller” de Rod Temperton (Michael Jackson) y “Bohemian rhapsody” de Freddie Mercury (Queen).

El Coro de Niños y Adolescentes de Fundación Cultural Patagonia está integrado por más de cuarenta coreutas, y cuenta con la dirección de Marcela Caldironi, la preparación actoral de María Robin y el acompañamiento musical de Juan Pablo Giusti en piano. Las coreografías pertenecen a Camila Losada, mientras que el vestuario es responsabilidad de Claudio Clozza y la voz en off de Darío Di Meglio.

El Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia está compuesto por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz; y Cristian Vallejos, batería y voz.

Las localidades anticipadas están en venta en la Secretaría de Fundación Cultural Patagonia (Rivadavia 2263), hoy de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20, y mañana de 9 a 12:30 y a partir de las 20.