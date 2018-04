¿Te acordas de ellos? Abba vuelve a grabar

“Resultó en dos nuevas canciones y una de ellas, ‘I Still Have Faith In You’ (’Aún tengo fe en vos’), va a ser presentada por nuestro yo digital en un especial de TV que la NBC y la BBC apuntan a organizar en diciembre”, relata la legendaria banda de disco y pop, que agrega: “Podemos haber llegado a la mayoría de edad, pero la canción es nueva. Y se siente bien”.