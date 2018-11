Tenso cruce entre Andy Kusnetzoff y Martín Bossi: “Cortala, en serio”

“Cortala, te lo digo bien. No es el teatro esto. Cortala en serio, es una falta de respeto. Pedile perdón a tus compañeros” , afirmó Kusnetzoff con notable molestia.

En ese momento, Kusnetzoff deslizó que “yo te banqué para hacerme el gracioso pero ahora me arrepiento. Llegaste tarde y me parece una falta de respeto con todos tus compañeros, no sé quién te crees que sos”.

Sin embargo, el momento más incómodo llegó cuando Bossi interrumpía constantemente a Andrea Rincón durante una respuesta. Fue allí que Andy lanzó el “cortala” acompañado de una frase lapidaria: “si te cagás en los demás y te chupa un huevo, hacelo. Si no, calmate”.

El resto del programa se notó a un Bossi callado, con pocas intervenciones. Rápidamente, el hecho se volvió viral, pero los propios protagonistas (que son amigos) desmintieron todo más tarde.