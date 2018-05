Terror argentino en alza

Y añadió: “Me parecía que se necesitaba volver a hacer películas como ‘Poltergeist’ (Tobe Hooper, 1982) o ‘El impostor’ (Peter Medak, 1980), la cuales me marcaron mucho de chiquito. Y no me equivoqué, porque ese mismo año salió ‘Actividad paranormal’ (Oren Peli, 2007) y eso generó una nueva ola de este tipo de películas, como ‘El conjuro’ (James Wan, 2013), por ejemplo”.

P- ¿Qué elementos pusiste en juego para traer al conurbano bonaerense esta historia fantástica sin caer en estereotipos del género?

R- Verosimilitud, “timing” y amor a lo que hago. Mi cine está basado en historias que buscan horizontes originales todo el tiempo pero a la vez piensa en el espectador, entonces los estereotipos están siempre, el punto es no depender de ellos para contar una historia, sino saber utilizarlos. Que me digan “no caíste en estereotipos” es el mejor piropo que me pueden decir, pero yo sé que sí he caído, pero hago todo lo posible para que no te des cuenta y de eso se tratan mis guiones.

P- ¿Te basaste en hechos reales? ¿Hiciste alguna investigación previa sobre apariciones y fenómenos paranormales?

R- No, es una historia original mía, si bien por marketing hicimos correr la bola de que existió algún caso parecido. Con respecto a las investigaciones sólo me basé en las cientos y cientos de películas de terror que miraba desde que tenia ocho años. Igual, al momento de rodar, nos asesoramos con un especialista para que cada elemento de arte que se viera no fuera mentira e incluso nos prestaron elementos reales que usan los cazafantasmas.

P- ¿Cómo mezclaste lo sobrenatural, la ciencia esotérica y la investigación policial?

R- Fue natural, en mis guiones se suelen cruzar géneros y subgéneros. Mi película “Malditos sean!” es una mezcla de subgéneros e incluso de humor dentro de una película de terror. En “No sabés con quién estás hablando” conviven mundos diversos como la comedia negra, la parodia al cine de terror y una película de acción en la misma historia.