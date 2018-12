Tiempos modernos: La era del streaming

Tener mucha oferta no significa, en todos los casos, que haya variedad. ¿A quién no le pasó, después de terminar una serie, de navegar entre ciento de propuestas –“contenido recomendado para..”, “porque viste tal cosa”, “misterios para TV con mujeres protagonistas”, “series inspiradas en libros”, “películas románticas” y una enorme lista de extrañas categorías– entre las que básicamente no se encuentra nada para ver?

La abundancia de hoy en las plataformas de streaming es bastante parecida a la de aquel tiempo (no tan lejano) en el que el mal se llamaba zapping. Ahora navegamos sin rumbo, durante horas. Antes zappeábamos sin control.

Como sea, los tiempos modernos indican que el streaming es el futuro que llegó. Prueba de ello es el éxito de Netflix (que sólo en el segundo semestre del 2018 sumó 5.15 millones de suscriptores) y el de Amazone. Y más prueba aún es que Facebook y Apple se suban a la ola con sus propias apuestas y propuestas.

¿Habrá más para ver? ¿O tendremos océanos de series ahogándonos?

Habrá que ver. Mientras, veamos dos recomendadas y dos anuncios.