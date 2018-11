Todo lo que podés hacer el fin de semana

De gira

Neuquén

Roca

Set Up el espacio de danzas dirigido por la bailarina y coreógrafa Cintia Muñoz realizará su muestra de fin año el domingo a las 20:30, en Sala II. Entrada anticipada 250 pesos, en puerta 300 pesos.

Set Up- Cintia Muñoz

Bariloche

Con la puesta en escena de 10 músicos, esta banda dirigida por Pedro Bellora brindará un repertorio de blues, soul y R&B, con versiones de clásicos de Robert Johnson, James Brown, Stevie Wonder e incluso autores del blues argentino (Manal y Pappo, entre otros).

Cipolletti

Viedma

Cutral Co

Festival La Surreña

Aniversario

Hoy viernes a las 20 en el gimnasio municipal Enrique Mosconi se desarrollará una nueva edición del festival “La Surreña”. Pero en esta oportunidad tendrá un plus, la banda local La Surreña festejará sus 25 años de carrera. Sin embargo no serán los únicos en salir a escena, también saldrán a escena Cuty y Roberto Carabajal, Silvia Canales, el ballet municipal Petrolero Argentino y el grupo Danza y Pasión. La entrada tiene un costo de 50 pesos y un alimento no perecedero.