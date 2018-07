Todo lo que podés hacer el fin de semana

De gira

Neuquén

Hoy viernes a las 16 la compañía teatral Titerón pondrá en escena “Lila y Limón”, una obra para chicos en la que Lila, una hipopótamo intrépida y audaz, y Limón, un león tímido y sensible, deciden viajar a un lejano bosque encantado en busca de aventuras. Actor titiritero: Gastón Fernández. La función será en el espacio Media de Luna (Sarmiento 274).

El domingo la apertura será a las 12 y la de la zona gamer a las 13: apertura zona gamer, a las 14 habrá karaoke, a las 15 Zazen (artes marciales), a las 15:30 Control Dance, a las 16 Kumdo Neuquén (artes marciales) y Cartas Yu Gi Oh (torneo de cartas), a las 17 Ikigai dojo laido (danza), a las 18 concierto de la Orquesta Juvenil Confluencia, a las 19 será la final del concurso cosplay y a las 21 tocará The Moustache acústico (banda).

Mañana sábado a las 12 se la apertura del evento y zona gamer, a las 14 K-pop (exhibición de baile)/ taller de animación, a las 15: The Moustache (banda), a las 16: Kendo Neuquén (artes marciales), a las 17: Shardo Espectáculos (danza), a las 18 Orquesta Juvenil Confluencia, a las 19 concurso de cosplay, a las 20 actuará Mario Bertoni (bailarín K-Pop) y a las 21 habrá show sorpresa.

Hoy viernes a las 15:30 y 17:30 y mañana sábado a las 15:30 y 17:30 Caídos del Catre vuelve al teatro El Arrimadero (Misiones 234) con “Los Improdecibles de Recreo”, un espectáculo de humor infantil que propone un juego de ida y vuelta con el público más chico; enlazando juegos, en los que no existen libretos y donde los verdaderos guionistas son los niños.

Roca

Bariloche

Con la llegada de las vacaciones de invierno, un payaso sensible y divertido desembarca en la escuela de arte La Llave para compartir la historia del circo a través del circo mismo. Con acrobacias, malabares, equilibrio, burbujas gigantes, música y globología, la cita es el lunes próximo a las 17 en Onelli y Sobral. La entrada es libre y gratuita pero se retira una hora antes del comienzo de la función hasta colmar la capacidad de sala que alcanza los 90 espectadores.

Cipolletti

El Fandango de Miss Molly

Rockabilly y más

Mañana sábado a las 23 el rock and roll clásico, el hillbilly, rockabilly, el soul, el blues tiene una cita en Tres Arroyos 375 con El Fandango de Miss Molly. La banda que integran Erica Mansilla, Fito Tapia, Facundo Richard y Alejandro “Pitoto” Vázquez interpreta y versiona temas de Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles, Aretha Franklin, Etta James, Wanda Jackson, Imelda May, Stray Cats, entre otros.

Daniela Dofftigny

Expone

Hoy viernes, de 9 a 18, la artista Daniela Dofftigny inaugura la muestra “Inmarcesibles y acendradras”.

Se encuentra en el Centro Cultural Municipal (Toschi y Tres Arroyos). El acceso es libre y gratuito.

“Miral”

Cine Mundo

El Ciclo Cine Mundo continúa hoy viernes, a las 21, en la Casa de la Música. La película elegida es “Miral”, del director Julian Schnabel. Hind Huseini es una mujer perteneciente a una importante familia palestina. Un día se cruza en su camino cerca de la Puerta de Damasco a 53 niños abandonados entre dos y doce años de edad. Son los únicos sobrevivientes de la terrible matanza de Deir Yasin. La entrada para ver la función es libre y gratuita. Se recomienda puntualidad ya que la proyección comienza a horario.

Ciclo de peñas

Folclore

El encuentro será hoy viernes, a las 21:30, en el Centro Comunitario del barrio Pichi Nahuel. El valor de la entrada es de 100 pesos y anticipadas 80 pesos.