Todo lo que podés hacer el fin de semana

Neuquén

Bariloche

Hoy viernes a las 21 se presenta el trío The Chicken en Raíces Café-Bar, que está ubicado a la altura del kilómetro 20,400 de la avenida Bustillo. El trío lo integran Lou Hernández, Johana Czekala y Chicha Pérez Fornells. El repertorio incluye blues y soul, reviviendo los clásicos del estilo. El trío actuará además mañana sábado a las 21, en Culturica, ubicada en Moreno 46.

The Chicken

El cuarteto de jazz The Bragas Experience, que interpreta música original compuesta por Marcelo Bragagnolo, ofrecerá el domingo a las 21 un concierto, en Culturica de Moreno 46. Bragagnolo es pianista y compositor activo en la escena del jazz bonaerense desde hace más de una década. The Bragas Experience contará con la participación de grandes exponentes de la escena musical barilochense, como son Diego Beveraggi en batería, Santiago Rapoport en contrabajo y Ricardo Villar en saxos y flauta.

The Bragas Experience

Roca

Mañana sábado a las 20 se realizará en la Biblioteca de Arte y Cultura Popular de la Estación la muestra “El arte callejero no es delito”. La actividad, libre y gratuita, es organizada por el espacio “Arte mi sala” de Allen.

Viedma

Cipolletti

El Bolsón

Allen

OORS

Concierto

La Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS ) toca una vez más en Allen. Dará un concierto mañana sábado, a las 21:30, en el Salón de Bomberos Voluntarios (Don Bosco 363). Interpretará clásicos del rock nacional e internacional de bandas como The Who, The Beatles, Iron Maiden, Aerosmith, Muse Sosa Stereo y otros.