Todo lo que podés hacer este fin de semana

Neuquén

Una de las bandas mas jóvenes del rock nacional llega a la ciudad. Perras on the Beach tocará hoy viernes a las 23 en la disco de Santiago del Estero 883. Como bandas invitadas actuarán las regionales Darlas y Ponele. Las entradas anticipadas a 400 pesos se pueden conseguir en los locales de Perito Moreno y Río Negro (Paseo del Sol locales 2/14), Alto Comahue Shopping y Sarmiento 2 de Neuquén y en Yrigoyen 484 de Cipolletti.

Perras on the beach

El sábado a las 14:30 en el Anfiteatro Gato Negro (San Martín y Yrigoyen) se llevará a cabo el festival “#ZanonResiste”. En él tocará La Moto y Larraldes y también habrá una entrevista abierta con Rocambole. La entrada es libre y gratuita, pero se solicita la colaboración de un alimento no perecedero para donar a los comedores de la ciudad.

El domingo a las 21 en Media de Luna (Sarmiento 274) se verá la obra “El otro reino” de Verónica Martínez Durán. Se trata de una puesta en escena que estéticamente se acerca a la caricatura, mediante personajes grotescos, no humanos. La obra toca temas como la conquista, la idea de una raza superior, la dominación de mercado, la reproducción, la mujer como incubadora y el desamor.

Roca

La Pochoclera

En Casa de la Cultura

Regresa a escena “Miasma II: la pasión de Leda”; hoy a las 21 en sala principal de Casa de la Cultura. La emanación maligna se sigue propagando, se multiplica traspasando la realidad. Se desarticula la fatalidad, se desmembra.

Una imagen que rebota de un espejo a otro sin frenar. La tensión de lo que no circula más que dentro de un tránsito encapsulado, podría estallar. Entre lazos familiares que se enredan y confunden. Pasiones nuevas que se mensuran, se obturan e incrementan. Quien vibra en el centro de la locura no teme.

La pregunta, ¿que paso esa noche?. La respuesta, solo existe dentro de su cabeza.

Entonces seguir o buscar que viva hasta que él muera. Mientras tanto el cisne seguirá dando vueltas. Entradas: socios y anticipadas $150 - en puerta: $200. Reservas al 4423710.

Lunáticas al relato

En La Estación

A total beneficio de la Biblioteca Popular Julio Argentino Roca y el Teatro de la Estación, el Grupo Lunáticas se presenta nuevamente con el espectáculo “Mientras Espero”.

Será hoy a las 22 en sala Ely Romero del Teatro de la Estación. Narradoras: Patricia Baeza, Mara Ferraiuolo y Mariel Saade. Dirección: Hugo Herrera Domínguez. Entradas anticipadas $120. En puerta: $150.

La Esther Williams

Teatro

“Adentro el rojo resplandor del fuego” es una obra de teatro local que hará sala hoy viernes, con la particularidad de ofrecer sólo 16 butacas. Se trata de un trabajo de La Esther Williams, grupo de producción e investigación teatral.

Sinopsis: Lady Sylvia y Lady Anne aman las historias de misterio. Viven en una casa construida sobre el cimiento de sus sueños. Sueñan lo mismo y han jurado nunca separarse.

Saben que afuera el mundo no es más que un intrincado laberinto helado y estéril y que la enloquecida ráfaga puede borrarles la memoria de todas las cosas amadas, y de ellas mismas. Sin embargo algo insistentemente llama.

La adquisición de las entradas es a través de la fan page en facebook de: Adentro el rojo resplandor del fuego.

Noche de rock

En La Jungla

Mañana sábado sonarán tres bandas regionales en La Jugla (Hipólito Irigoyen 1171): Viejos Enemigos (Roca), Nibiru (Roca) y Yunk 3 (Neuquén). Las anticipadas a 100 pesos. Empieza a la medianoche.

El Fandango de Miss Molly

En Búffalo

La formación de “El Fandango de Miss Molly” sonará mañana sábado en Búffalo (9 de Julio y A. Roca), después de la medianoche. Erica Mansilla voz, fito Tapia en contrabajo; Facundo Richard en guitarra y Alejandro Vázquez en batería. “El Rock and Roll clásico, el Hillbilly, Rockabilly, el Soul, el Blues con sensualidad inusitada hicieron furor en la juventud mundial, allá por los años ´50, hasta aquí mismo; interpretamos y versionamos a los mayores exponentes del estilo: Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles, Aretha Franklin, Etta James, Wanda Jackson, Imelda May, Stray Cats, entre otros”, dicen los músicos.

Toffani Expone

En Casa de la Cultura

Gustavo Toffani expone el trabajo titulado “Descubriendo las bardas de Paso Córdoba” (una serie de fotografías), en las instalaciones de Casa de la Cultura. Entrada libre.

Jazz, rock y folklore

En la Estación

El último recorrido musical del año, “Un Viaje” que lleva a géneros como rock, jazz, folklore y otras yerbas, esta vez (y de vuelta) en Teatro de la Estación (9 de Julio 960). Carolina Jisel Lucero, en voz, y Rodrigo Maldonado Alam, en piano y voz, el domingo a las 21. Anticipadas a 100 pesos.

Clásicas y flamencas

Guitarras en La Estación

Pablo Raymundo (guitarra clásica), Nicolás Barros (guitarra flamenca) y Maria Lujan Vidal (bailarina) pondrán en escena un Concierto de Guitarra Clásica y Flamenca, con el acompañamiento en el baile de María Luján Vidal. Será en sala Ely Romero del Teatro de la Estación (9 de Julio 960), mañana sábado a las 22. La entrada en puerta tiene un valor de 150 pesos o puede adquirirse anticipada a 100 pesos en Hey Jude Instrumentos (Italia 1542).

Zampal y Fiske Menuco

En Casa de la Cultura

El Cuarteto Zampal y el grupo vocal Fiske Menuco se presentarán mañana sábado a las 22 en el hall de Casa de la Cultura. Las entradas a $150, en venta en la secertaría de Casa de la Cultura.

“Otro tango”

En Casa de la Cultura

Noche de concierto con “Otro Tango”, mañana sábado, a las 21:30, en el Centro Municipal de Arte (Tucumán 1141). Las anticipadas, a $200, se encuentran en la Dirección de Cultura (9 de Julio 960). Nora Roca trae su reconocida voz para el número central; además bailarán Yamila Herlein y Lucas Martín. Carina Moreno, Nicolás Malbo, Ezequiel Nicolás y Enrique Nicolás acompañarán a Nora Roca.

Música clásica

En Cristo Resucitado

La Orquesta Académica de Fundación Cultural Patagonia y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) actuará hoy viernes en la Parroquia Cristo Resucitado (Brasil 581). La función será a las 21, con entrada libre y gratuita.