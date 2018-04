Todo lo que podés hacer este fin de semana

De gira

Cirse

Rock

La banda Cirse presentará su último disco “Karma” en la región. Hoy viernes, a las 22, lo hará en Pirkas (Santiago del Estero 883) de Neuquén; mañana sábado a las 20 en La Reina (Formosa y C. Catriel) de Catriel con Punto Ar, Rebel Democracy y Ácida Actitud como bandas invitadas y el domingo, a las 21, estará en Culturica (Moreno 46) de Bariloche

Banda invitada: On-Off. Las entradas tiene un costo de 200 pesos y se pueden comprar anticipadas en BelaKay Bariloche, Morales y Gallardo, justo en la esquina.

“Loco”

Edu Schmidt

Edu Schmidt, el ex cantante y compositor de Árbol, estará de gira por la región para presentar “Loco”. Hoy viernes estará a las 22, en el bar de Elordi 950 de San Martín. La banda invitada será Ponele y las entradas anticipadas costarán 250 pesos, en puerta 300. El sábado, en tanto, estará a la medianoche en el pub de Ruta 22, km 1330, de Cutral Co. La banda invitada será Elessär. Y el domingo a las 21 saldrá a escena en el teatro El Arrimadero de Neuquén, las entradas anticipadas costarán 200 pesos y en puerta 250.