Tres días en Birdland con la sexta edición del Festival de Jazz de Cipolletti

Siguen los neuquinos de “El Fandango de Miss Molly”, que con sus covers de rock and roll clásico, rockabilly, soul y blues revivirán temás de los años 50, como de por ejemplo Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles, Aretha Franklin, Etta James, Wanda Jackson, Imelda May, Stray Cats, entre otros. El conjunto está intergado por Erica Mansilla en voz, Fito Tapia en bajo y contrabajo, Facundo Richard en guitarra y Alejandro “Pitoto” Vázquez en batería.