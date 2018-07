Tres espectáculos que no podés perderte

Esta noche, Los Picles

Tres días de cultura pop oriental

El Grupo de Rock estrena repertorio

El sábado a las 21, en el Espacio Cultural de Fundación Cultural Patagonia, de Roca, el Grupo de Rock de FCP estrena su espectáculo de baladas clásicas en inglés. Acompañarán al Grupo de Rock, el Cuarteto de Cuerdas del IUPA, el Coro de FCP, además de cantantes invitados. Sonarán canciones como “All around the world”, “Every breath you take”, “Winds of change”, “Hotel California”, entre otras.

Entrada general $200, jubilados $150, alumnos del IUPA $70. Con Club Río Negro 2x1.