Tristán se atrincheró con un arma de fuego en su departamento

El actor y humorista Tristán se atrincheró esta mañana en su departamento del barrio porteño de Recoleta luego de una discusión con uno de sus hijos, informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió en un departamento del décimo piso de la calle Beruti 2485, entre avenida Pueyrredón y Larrea, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 2A fueron convocados al lugar por llamados de un hijo del humorista y de vecinos.

Si bien el hijo del actor contó que su padre lo echó de su casa exhibiéndole un arma, la policía revisaba el departamento y aún no la había encontrado. “Tuve un pequeño altercado con mi hijo. Son problemas familiares y él decidió irse y se fue a la casa de la mamá que vive en la calle Alsina con el otro hermano”, dijo Tristán esta mañana a Radio 10.

El humorista, cuyo nombre completo es Tristán Díaz Campos (81), negó tener Alzehimer y reiteró que “fue una discusión familiar, lo que puede pasar en cualquier casa”. Además, dijo que no estuvo atrincherado, sino que sólo cerró la puerta y negó tener armas de fuego. “No tengo armas. Acaba de revisar el personal de la policía todo y no tengo ningún arma”, afirmó.

Voceros policiales indicaron que todo se debió a una pelea que el actor tuvo con uno de sus hijos. Este hijo avisó a uno de sus hermanos que su padre lo había echado de la casa y que le había mostrado un arma, por lo que la familia dio aviso a la policía. Según las fuentes, el actor no quería que nadie ingresara a su casa y a los gritos amenazaba con incendiarla si eso sucedía. Finalmente, los policías porteños que llevaron al domicilio convencieron a Tristán para que se tranquilizara y abriera la puerta.

El humorista fue examinado por un médico de una ambulancia del SAME que fue convocada al lugar, mientras que por orden del fiscal de turno, se ordenó revisar la propiedad en presencia de dos testigos para buscar el arma de fuego que había mencionado el hijo, pero hasta el momento no había sido localizada.