Último momento! El pop se volvió más triste

Un grupo de investigadores de la Universidad de California se tomó el trabajo de cotejar unas 500 mil canciones pop compuestas entre 1985 y 2015 y la primera conclusión a la que llegaron es que el género se tornó triste con los años. Por caso, en lugar de alegres canciones como “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham! los músicos hoy prefieren escribir temas como “Stay With Me”, de Sam Smith.

Publicado en la revista Royal Society Open Science, el exhaustivo análisis dividió las 500.000 canciones en categorías según estados de ánimo: felicidad, tristeza, luminosidad.

El dato extraño de este particular análisis es que no solo hay cada vez más canciones tristes, sino que también las hay en gran número bailables y con “ánimo de fiesta”, según contó Natalia L. Komarova, una de las autoras de la nota.