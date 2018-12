Un artista de los márgenes

P- En diez palabras (más o menos), ¿quién es Kiran Sharbis?

R- Es alguien que busca transformarse y evolucionar permanentemente, que experimenta nuevos rumbos y que, en lugar de las diferencias prefiere construir puntos de entendimiento y encuentro.

P- ¿De dónde venís, dónde estás y hacia dónde te imaginás que vas?

R- Vengo de barrios de calles de tierra, en los que se es feliz con muy poco. Transité pasillos de facultad y canchas de rugby. Con título bajo el brazo y de traje y corbata, jugué a ser clase media mientras me carcomía la angustia de sentirme esclavo de un mundo dominado por la rutina, los miedos y los prejuicios. Por suerte siempre tuve en la música un oasis para no secarme por dentro. El futuro me encontrará donde sea. Solo sé que voy a seguir creando porque expresarme artísticamente es una necesidad.

P- Músico y actor ¿qué te define mejor como artista?

R- Son las dos ramas del arte en las que trabajo profesionalmente, pero si elijo una, creo que mi faceta de compositor es la que mejor puedo expresarme.

P- ¿Cómo llegás a la música y a la actuación?.

R- A través de la educación pública. En la Escuela de Bellas Artes de Neuquén y a través de los elencos de teatro infantil que se formaban en la Escuela 3 de frontera de Chos Malal.

P- ¿Y al cine?

R- Cuando estaba trabajando en teatro, en Araca entre otros, allá por el 2008, empecé a filmar cortos en Neuquén y lo seguí haciendo con mucha continuidad también en Buenos Aires. Eso me empezó a dar rodaje ante cámara a la vez que posibilitó que de a poco me fueran conociendo en el ambiente del cine. En 2012 hice mi primer largometraje, que fue programado para el Festival BARS (Buenos Aires Rojo Sangre) de ese año. En “El arrullo de la araña” (2015), fui convocado por primera vez por José Campusano.

P- José Campusano es un cineasta muy particular, ¿cómo es el cine de Campusano?

R- Es un cine atravesado por la visceralidad, que se despega de los estereotipos del cine comercial y su estética clasista. Campusano transita su propio camino y lo hace a su manera, mostrando lo que no queremos ver de nuestra sociedad, contándonos lo que nadie se anima a contar. Con él queda atrás la trillada frase “la realidad supera a la ficción”. En él, la ficción es expresión de la realidad.

P- ¿Cómo es tu música?

R- Es decodificación de mundos sensibles y sensitivos. Si vos escuchás 20 canciones mías parecen de 20 artistas distintos. Rock alternativo, pop, heavy metal, folk, cumbia, música clásica y más estilos conviven en mi música, soy libre de mezclar y utilizar los géneros que quiera.

P- ¿Y el disco en el que estás trabajando?

R-: Se llama “Initium”, un disco conceptual de 10 canciones. Combina estilos e idiomas con predominancia del género rock alternativo. La producción artística la compartimos con Luciano Ibáñez y se está grabando principalmente en el estudio del Abasto, en Buenos Aires.

P- ¿Dónde te veremos próximamente?

R- Voy a estar como artista invitado en el BAFIM (Feria Internacional de la Música de Buenos Aires). En Neuquén, el sábado 15 de diciembre a la medianoche estaremos junto al Escriba (Hip Hop) y músicos invitados dando un acústico .