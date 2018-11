“Un concierto de película” pone en escena el volumen III

La música es capaz de unir mundos. También es capaz de unir realidades difíciles y también las mas holgadas. La música hace magia de algún modo. Algo (o mucho) de ella genera la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos, que despedirá el año en el Cine Teatro Español con la presentación para todo público de “Un concierto de película” Vol.III. Será este viernes a las 21.

Con la dirección del Maestro Andrés Tolcachir, la Orquesta interpretará temas de películas para grandes y chicos, mientras se proyectan escenas memorables de cada film.

Con arreglos de Daniel Sánchez, para esta edición se ofrecen nuevas canciones e invitados e invitadas. Por caso, José Luis Giménez y Sofía Bongiovani, de Neuquén capital, cantarán “Beauty and the Beast”, del film La Bella & La Bestia; luego, Sofía continuará con “Libre Soy”, de “Frozen”; Emanuel Andrade, de Villa Regina, interpretará “Recuérdame”, de la película “Coco” y Gerónimo Paredes, de Cutral Co, cerrará con “Un Poco Loco”, también de “Coco”. Como se ve, serán varias las figuras artísticas que se presentarán en el Español.

“Estuvimos en varias localidades de la provincia. La promoción es de la provincia junto con la Fundación del BPN. El evento en el Ruca Che fue una fecha para las escuelas. Se llama ‘Volumen 3’ porque es el tercer año que presentan un espectáculo sobre las películas mas taquilleras de Disney. La Sinfónica esta ensayando desde hace varios meses y son mas de 50 músicos en escena. Hace varios años que estoy con la Sinfónica y son músicos muy talentosos y trabajadores”, le dijo Andrés Tolcachir a este diario.

Habrá una sorpresa final que será secreta (algunos “privilegiados” conocemos de que se trata y nos entusiasmamos). Más de cincuenta músicos estarán sobre el escenario.

Un concierto para todos

“La Sinfónica para las Escuelas. Un concierto de película” es un proyecto cultural, pedagógico y social, que organiza Fundación BPN junto al gobierno de la Provincia del Neuquén, y del que ya pudieron disfrutar 30 mil personas de la ciudad de Neuquén –en escenarios como el Cine Teatro Español y el Estadio Ruca Che–, Plottier, Centenario, Villa El Chocón, Picún Leufú, San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Mariano Moreno, Loncopué, Las Lajas, Zapala, Andacollo, Buta Ranquil, Barrancas y Villa Regina (Río Negro), donde cientos de niños y niñas escucharon por primera vez a la Orquesta de nuestra Provincia.

Vale mucho la pena esta iniciativa y que la música pueda llegar hasta los parajes mas lejanos.

El espectáculo fue concebido para llegar a las comunidades educativas de todo el Neuquén y alrededores, y se ofrecen conciertos gratuitos para jardines, escuelas primarias y secundarias, especiales e instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes.

La función programada para este viernes en Cine Teatro Español, de Neuquén, será apta para todo público e ideal para compartir en familia.