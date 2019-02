Compañía Infantil de Circo fomenta el talento artístico de los chicos

En la Compañía Infantil de Circo participan niños y niñas de 8 a 14 años que asisten a distintos talleres artísticos que se dictan en la ciudad.

“La primera idea fue empezar a escribir cualquier idea que estuviera, así me puse a escribir una especie de proyecto que luego lo compartí con mis compañeros de la asociación (Asociación civil Circonfluencia), lo compartí con una compañera con la que estaba dando clases hace varios años y que actualmente forma parte de la compañía y es coordinadora conmigo. Tanto ella como mis compañeros fueron dándole forma a la compañía infantil de circo”, agregó Manqueo.

“Desde que arranqué a trabajar con el armado de espectáculos, armé espectáculos con adolescentes, con adultos, trabajo hace bastante dando clases para adolescentes, niños y adultos y de ahí me surgió la idea de trabajar con la espontaneidad de los niños y las niñas y ya hace como dos o tres años tenía en la cabeza el proyecto de una compañía infantil de circo, pero no sabía cómo”, contó el profesor sobre los primeros pasos del proyecto que hoy es realidad y apunta a crecer.

Sin embargo aclaró que no son estructuras rígidas sino que se trata de ser flexible y no presionar a los niños de forma negativa.

“El objetivo principal es mostrar a los niños y niñas de la región las diferentes estructuras de composición de espectáculos. No es que nosotros les enseñamos en la Compañía, sino que visualizamos cada uno de sus talentos y vamos armando con una temática determinada un espectáculo”, resaltó Oscar.

Lo cierto es que la Compañía no pretende enseñar arte sino ensamblar conocimientos y creaciones que los niños aprenden e incorporan en los talleres a los que asisten”.

¿Cómo se seleccionan los integrantes?

“Nosotros trabajamos con talleres, no es tan parecida a una compañía independiente donde generalmente se hace una convocatoria, vos vas, audicionás y si quedás, quedás”, explicó Manqueo.

“Entregamos el proyecto a talleres artísticos, con mi compañera vamos a ver una clase o una muestra y vemos los niños que a nosotros nos interesan por expresividad o porque pueden dar mucho más. Después lo charlamos con los profesores de ese taller para ver si ellos tienen alguno que proponer porque nos interesa mucho el trabajo en clase de los niños”, agregó.

“Después el proyecto se le presenta a la familia y los niños deciden si quieren ser parte de la Compañía, tienen uno o dos encuentros de compañía para ver si les termina de interesar y de ahí se empiezan a meter en las composiciones”, cerró sobre la modalidad de la Compañía.

Pero al mismo tiempo destacó: “El niño tiene que seguir yendo a su taller porque en la Compañía nosotros no enseñamos directamente, ellos aprenden cosas sin querer, pero no le enseñamos cosas nuevas sino que nosotros limpiamos y buscamos armonizar todas las artes que hay dentro para hacer un espectáculo. Si el niño se va de su taller no puede ser parte de la Compañía. Nosotros estamos continuamente en contacto con los profesores de los talleres para ver cómo va ahí”.