“Esa casa o Hyde Park’s house” sale a escena el domingo

Este domingo a las 21 el teatro El Arrimadero abrirá sus puertas para el estreno de “Esa casa o Hyde Park’s house”, la nueva obra de Ely Navarro.

“La obra trata de una pareja que vive frente al Hyde Park de Londres, son Lidia y Richard”, comenzó contando la dramaturga y directora.

Y siguió: “Lidia es una artista plástica que todo el tiempo compite con Marta Minujín, que es un delirio que ella tiene, y a su vez en la historia hay dos sirvientas que son Kate y Susan que van a tratar de llevar adelante estos delirios y sostener esta grandeza que es más que nada cartón pintado, porque se cae todo a pedazos a cada rato”.

“En síntesis habla de lo grotescos que podemos ser en ciertas situaciones y cómo sostenemos todo para que sea lo que no es. Hay una frase que es la que sintetiza un poco toda la obra que es ‘No todo lo que brilla es oro, a veces es arte’”, resumió Navarro.

P- ¿Cómo surgió esta obra?

R- El año pasado venía escribiendo un montón de textos y tenía ganas de no escribir más textos entonces me senté a mirar revistas de decoración para pensar en otra cosa y mirando una de estas revistas de decoración aparece, en una de estas casas, el personaje de Richard en mi cabeza y empecé a escribir esa obra, dejé la revista y me puse a escribir.

P- Los personajes femeninos están interpretados por hombres y el masculino por una mujer ¿Por qué?

R- Fue un delirio mío que me pareció que estaba piola que los personajes femeninos lo interpreten varones y que el único personaje que hay masculino lo interprete una mujer, que es Sofía Elizalde. Mi idea no era que ellos hagan de mujeres sino que encuentren en su hacer de hombres lo femenino que cada uno tiene y lo mismo con lo masculino que tenemos las mujeres.

Y pasó algo re fuerte que vos ves la obra y dejás de ver a tres varones, ves a tres mujeres. Lograron encontrar ellos toda una cosa femenina que es muy interesante.

P- ¿Cómo fue el resultado?

R- Fue un laburo muy rico que logramos. No es una cosa bizarra, por momentos es muy gracioso, pero llega un momento que te reís del personaje y no porque estén vestidos de mujer, y la inversa lo mismo. Me parece que está piola. Yo les decía a los chicos que me imaginaba qué hubiera pasado si en realidad, desde el principio, los hombres se vistieran como nos vestimos nosotras, que usaran pollera y nosotras pantalones. Qué hubiera pasado con todo, con la actitud, cómo seríamos hoy en la actualidad. Son tres mujeres fuertes aunque son muy femeninas. Encontramos este empoderamiento de ser mujer desde un lugar de hombre.

P- ¿Cuál es el mensaje de la obra?

R- Ser un buen perdedor, no perderte lo que pasa alrededor por estar compitiendo por ser el mejor. Todos somos distintos y me parece que eso es lo más interesante en todos los ámbitos. No importa ser el mejor, hay que ser fiel y no dejar de hacer lo que uno ama, de eso habla la obra.