Mirá todo el cine que podés ver esta semana en Neuquén

Desde el miércoles hasta el viernes inclusive, el cine independiente estará de fiesta. Es que se llevará a cabo la tercera edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Neuquén (Fecineu) Las dos primeras jornadas serán en el Museo Nacional de Bellas Artes, mientras que el cierre será en el Centro Cultural del Oeste. Se trata de un festival que nació en 2015 y que se compone de proyecciones competitivas de cortos y largometrajes (incluyendo documentales y de animación), todas acompañadas por sus respectivos realizadores, quienes al final de cada función se prestan para conversar y debatir con los espectadores. Como todos los años las producciones estarán distribuidas en tres categorías: patagónica, pueblos originarios y libre. Y a ellas, este año se sumarán cortometrajes y videoclip. Sobre el origen del Fecineu, Ricardo de la Vega, su director, señaló: “se decidió hacer este festival por la demanda de más pantallas de Cine Independiente; debido que las realizaciones locales no tenían el espacio para difundir su trabajo, y Neuquén necesitaba ser parte del Circuito de Festivales Internacionales”. “El festival internacional de cine en la Patagonia, es un hecho importante como nuevo foco de pantalla para el cine, además de una iniciativa que fortalece la cultura y el turismo en la ciudad de Neuquén”, agregó De la Vega. Esta edición de Fecineu cuenta con la visita de cineastas premiados como Nicolás Batlle, Eduardo Pinto y de productores y realizadores e intérpretes como Gabriela Valenti, Joaquín Rehinjold, Pablo Pinto. Además dirá presente el crítico de cine Matías Orta de A Sala Llena y Gastón Pereyra que disertará sobre diseño sonoro e imagen. En tanto que el jurado del festival estará compuesto por Nicolás Batlle, Carlos Wehbi , Matías Orta, Néstor Berbel, Carlos Lombardi y la Colaboración especial del realizador audiovisual Camilo Peralta Moreno, representando a Colombia.

Miércoles

15 Las flores (4 min.)

15:04 Nunca es tarde (4 min.)

15:08 Luna en Capricornio (5 min.)

15:18 The app (15 min.)

15:33 El niño y la noche (12 min.)

15:45 Where is moon (1 min.)

15:46 De maíz (1 min.)

15:47 Libertad (4 min.)

15:51 El ombligo ( 3 min.)

15:55 Rissing ( 13 min.)

20 Inauguración del festival

20:20 Corralón (largometraje)

Jueves

10 Compatible (15 min.)

10:15 Memorándum (15 min.)

10:30 Renacer (4 min.)

10:34 Tarde (4 min.)

10:38 Love Me (3 min.)

10:41 ¿Qué ven los ciegos cuando sueñan? (1 min.)

10:50 Fils (15 min.)

11:05 Alexia (9 min.)

14:20 Puertas (4 min.)

14:25 The devil’s got name (4 min.)

14:30 Natacha (90 min.)

16:30 El casamiento (20 min.)

16:50 The edge (12 min.)

17:05 Reneé Sub (10 min.)

17:16 Vienna Tabbe Trip (1 min.)

17:17 17 años juntos (4 min.)

17:32 De azul (25 min.)

18 Charla “Música y diseño sonoro en el cine” por Gastón Pereyra.

18:45 Ciudadanos (14 min.)

19:00 El sagrado corazón (20 min.)

19:20 Elena (12 min.)

19:32 Mariquita (15 min.)

19:47 ¡No! (12 min.)

19:59 Desiderio (10 min.)

20:10 Kapitalitis (14 min.)

20:30 The Mauritania railway: the backhome of The Sahara (12 min.)

20:43 Heroína (13 min.)

21 Aimé (55 min.)

Viernes

14:30 Burning game (3 min.)

14:33 Futuro (3 min.)

14:37 Ecos (4 min.)

14:41 El Casamiento (11 min.)

15:01 Viacruxis (11 min.)

15:12 Hezar Afsan (8 min.)

15:20 La leyenda del Río Chico (13 min.)

17 Talia (22 min.)

17:22 La otra mirada (8 min.)

17:30 The corherd and the girl weaver (3 min.)

17:33 Final feliz (8 min.)

17:41 Camión nocturno (10 min.)

17:51 Alegría (5 min.)

17:56 Agua de río (5 min.)

18 Umut (8 min.)

19 Charla “Producción de cine independiente” por Nicolás Battle.

20 Érase una vez en la Patagonia (105 min.)

22 Premiación y cierre.

