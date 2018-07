Razones para ver una obra que (no) sale “Como el culo”

Se trata de una puesta que bajo el nombre de “The play that goes wrong (La obra que sale mal)” fue un gran éxito en Broadway, Inglaterra y otros lugares del mundo, incluida Argentina, en la que gozó de un gran suceso en Buenos Aires, Mar del Plata y Carlos Paz.

Es una de las comedias que arrasó con los premios en la temporada de teatro de verano, tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz.

Justo antes de tomar el avión que lo traerá a la regiuón, Fabián Gianola, uno de los protagonistas de la disparatada comedia, contó que lo que más le gusta de la puesta es que es “absolutamente innovadora, tiene un tipo de humor muy visual, es una comedia blanca que no tiene una sola grosería, no tiene una sola mala palabra, eso a mi me encanta. Además es una muy buena idea el jugar con todos los problemas que tenemos los actores arriba del escenario, desde la escenografía, pasando por los actores malos que a veces te tocan como compañeros en el escenario y la necesidad del actor de seguir adelante con la obra a pesar de las cosas que suceden en una función que, supuestamente, el público no sabe”.

“A la gente le gusta todo, le gusta la historia que es una obra de teatro dentro de una obra de teatro, un elenco amateur tratando de hacer una obra pretenciosa y que le sale como el título. Le gustan la cantidad de gags visuales que hay, el humor, entiende perfectamente todo lo que está pasando en el escenario. La gente se muere de risa desde que se sienta en la platea hasta que se va”, aseguró el actor sobre la reacción del público.