Una radiografía de la danza neuquina

“Se ve en crecimiento permanente. Tenemos muy buen nivel de bailarines y trabajadores de la danza. Hay muy buen nivel, contamos con un buen semillero, con muchos profes que han podido ir a estudiar afuera y han vuelto a la zona para seguir capacitando a generaciones, entonces hay mucha proyección, hay muchos profesionales especializados en diferentes estilos también porque no sólo nos quedamos en las danzas tradicionales argentinas o en lo que es la danza española clásica, si no que todo lo que es movimiento urbano y la proyección de folclore nacional ha crecido un montón”, señaló al respecto Alejandra Prado, responsable del área de danzas de la subsecretaría de Cultura de la provincia.

“Pienso que es un momento de formación regional muy fuerte en la que hay que invertir muchísimo”,

confió Leandro Kees, reconocido coreógrafo de Neuquén.

Sobre los problemas que afronta la escena de la danza en la ciudad, y también en la región, Alzuarena señaló: “Me parece que falta algo con lo que siempre estuvimos atravesados quienes estamos en la danza, que es la falta de apoyo para la creación a todos los grupos independientes. Es muy costoso pagar alquiler de salas para ensayos y el tema de la producción también”.

“Incluso nosotros como escuela que tenemos el Elenco Patagónico también tenemos estas dificultades para poner en escena los proyectos de los distintos coreógrafos que se presentan”.

“Entonces me parece que ese es un punto importante a trabajar porque esto es lo que falta generar, hay creadores pero si no tenés los espacios o los medios es muy difícil”.

“También me parece que nos merecemos en Neuquén un teatro. Nosotros en este momento contamos solamente con el espacio de Ámbito Histrión y Teneas que son dos espacios importantes y que tienen muchísimo movimiento, pero Neuquén ha crecido mucho y me parece que es necesario contar con un teatro. Por ejemplo el teatro de Sosunc me parece que es un espacio donde se cuenta con un escenario importante, pero todavía hay problemas para ponerlo en marcha. Me parece que un espacio de esas características sería muy importante para la danza”, añadió la vice directora de la EEDC.

