Viticus en Neuquén: hablamos con el Canciller

R- En realidad, también fue como una liberación y realmente sentí que era mucho más importante el apoyo de la gente cuando hicimos “Todos x el Canciller” que todas las pérdidas materiales. Eso va y viene, viste? Como me dijo Pappo la vez que me robaron los bajos: “Lo material va y viene” (imitando el vozarrón de Pappo, risas). Por eso, no hay de qué preocuparse.

P- No coincidís con aquellos que sostiene que el rock está en retroceso.

R- El rock puede estar en retroceso porque hay épocas para todos. Y hace rato que empezó una época en que la música disco, dance y electrónica es la de moda. Esa y la música del final de los casamientos que, como tantas bandas, son hijas de Los Auténticos Decadentes (risas). No digo que esté mal. La gente elige lo que le divierte y no significa que el rock desaparezca por eso. Yo sigo haciendo rock porque me gusta y porque lo siento. Yo sigo haciendo el rock como a mi me parece que es. Y yo sigo grabando en cinta analógica a la cual no renuncio.

P- Podemos coincidir en que el rock goza de buena salud.

R- Sí, sí, quizás esté en un impasse, pero no más que eso. El año pasado vinieron un montón de bandas, hasta Def Leppard! Seguimos siendo muchos lo que hacemos este tipo de música. Y este fin de semana en Neuquén van a escuchar a una de las bandas de rock, no te puedo decir la mejor de este país porque no queda bien, pero que es la que más emoción tiene y la que hace el rock como es, sí. No hay otra banda que suene parecido a Viticus, suena bastante como sonaba Riff. Somos una banda con mucho blues, muy visceral, con mucho sentimiento, que para mi es muy importante. Porque todos los que empezaron en esto no eran tipos virtuosos con la guitarra, pero que tocaban de una manera que te emocionaban como no lo lograría un tipo que estuvo diez años en un conservatorio.

P- Bueno, eso es el rock, ¿no?

R- Eso es lo que yo llamo blues o rock.

P- Gracias, Vitico.

R- Esta conversación fue un placer. Y que sea rock.